На минувших выходных по всей Смолевиччине прокатилась волна летнего фестивального настроения – молодежь, веселая и креативная, энергичная и веселая праздновала свой день. И будто специально для них – детей, подростков и зрелых людей, ощущающих себя в душе таковыми, – рассеялись утренние тучи, засияло яркое солнце. Праздничные мероприятия проходили у Смолевичского водохранилища.

Яркое шоу на воде

Насыщенную программу Дня молодежи открыли любительские водно-моторные гонки. Водную гладь рассекали пять экипажей участников, в числе которых не только любители, но и профессионалы.

Гонки на катерах – это адреналин в концентрированном виде. И шоу, которое во всем мире собирает тысячи зрителей и участников.





Как рассказал идейный вдохновитель и главный организатор соревнований, председатель Смолевичской районной организации ОСВОД Андрей Викторович Головков, соревнования приурочены ко Дню молодежи и проводятся в классической форме по три заезда в пять кругов.

Андрей Головков является членом водно-моторного клуба «Аquaracing.by», мастером спорта международного класса, судьей высшей национальной категории по водно-моторному спорту, чемпионом Республики Беларусь и призером чемпионатов мира. В то же время он занимается с юными спортсменами в столице и неоднократно при поддержке местных властей проводит соревнования на Смолевичском водохранилище.





Всего в водно-моторных гонках приняли участие пять экипажей. Один из участников приехал из Москвы – это призер чемпионата России и Европы Николай Иванов.

– Узнав об этих соревнованиях, я с радостью решил поучаствовать в них, – поделился Николай. – В Смолевичах прекрасное озеро, водная трасса хорошая. Здесь и места предостаточно, и расположение удобное.

Смолевиччина уже не раз принимала соревнования по водно-моторному спорту. В 2014 году на смолевичском водохранилище проходил чемпионат СНГ по водно-моторному спорту, который объединил многих спортсменов из разных стран.

Андрей Головков отметил, что участников гонки весьма привлекает акватория Смолевичского водохранилища. Поэтому осенью здесь планируется проведение очередного чемпионата СНГ.

Кульминацией соревнований стало вручение дипломов от Смолевичского районного исполнительного комитета всем участникам.

Спорт во имя молодости

Следующим этапом праздника стал легкоатлетический забег, посвященный Дню молодежи. По дорожкам парка у озера пробежались представители разных поколений – от детей до взрослых. Было приятно убедиться, что спорт становится все более популярным среди молодежи.





– В забеге могут принять участие все желающие, – отметил исполняющий обязанности директора ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района»

Сергей Васильевич Лущик. – В забеге не будет победителей и проигравших, наша главная цель – показать, что молодежь Смолевиччины выбирает здоровый образа жизни. Поэтому и дистанция символическая – 500 метров.





Участник легкоатлетического забега Сергей Воронович поделился эмоциями после преодоления дистанции:

– Я занимаюсь спортом и постоянно участвую в подобных мероприятиях. Очень круто, что легкоатлетический забег приурочен к празднику молодежи и я рад, что смог в нем принять участие, – отметил Сергей. – Хотелось бы, чтобы в нашем городе проводилось побольше подобных соревнований и молодежь активнее в них принимала участие.

За волю в победе Сергей Лущик каждому из участников вручил дипломы.

Затем состоялся мастер-класс по фитнесу. Такое необычное развлечение собрало немало желающих научиться азам фитнеса и потанцевать под зажигательную музыку одновременно.

« В ритме лета»

Концертная программа под таким названием продолжила праздник молодежи на Смолевиччине. Помимо этого на протяжении праздника на площадке у озера работали надувные аттракционы и прокат электромобилей, работали торговые ряды и мастера по аквагриму, желающие могли полакомиться сладкой ватой или отведать свежий шашлык.





А творческие коллективы города и района дарили хорошее настроение и помогли всем гостям праздника окунуться в атмосферу молодости, веселья и красоты под творческие номера – зажигательные песни и ритмичные танцы.

Первыми на сцену вышли представители Смолевичского городского молодежного центра «Смородина». Свой музыкальный подарок гостям праздника подарили и творческие коллективы Барсуковского сельского Дома культуры, Сельского Дома культуры поселка Усяж и лауреаты различных международных турниров по танцам, представители студии танца «Респект».

Цвет настроения – микс

Яркости и летних красок празднику добавил фестиваль «Color Day». Полюбившееся и детьми и взрослыми развлечение собрало гостей со всего района.

Снарядившись красками и смартфонами для ярких снимков, мальчишки и девчонки, юноши и девушки с удовольствием осыпали друг друга и себя порошкообразными красками, радовались спецэффектам и поднимали себе настроение общением с единомышленниками. Зажигательная музыка и креативные ведущие, раскрашенные ярче всех, создавали атмосферу позитива и молодежной тусовки, в которой каждый стал своим.





Заключительным аккордом праздничных мероприятий в День молодежи стала дискотека «Smol dance».

Концентрация веселья, радости, живых эмоций, общения и новых знакомств, все это –День молодежи на Смолевиччине.

Лидия СУДНИКОВИЧ. Фото автора