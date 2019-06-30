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Более 450 тыс. человек посетили фан-зоны II Европейских игр

01.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Более 450 тыс. человек посетили фан-зоны II Европейских игр, происшествий во время празднований и соревнований не зарегистрировано. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

Правоохранитель отметил, что играм предшествовала колоссальная подготовка. «Это позволило нам на достаточно хорошем уровне обеспечить как общественную безопасность, так и правопорядок там, где проводились массовые мероприятия и соревнования», — сказал он.

По всей стране для желающих поболеть за спортсменов были организованы фан-зоны, их посетили более 450 тыс. человек, уточнил Дмитрий Курьян. По его словам, происшествий и чрезвычайных ситуаций в местах проведения II Европейских игр и фан-зонах не зарегистрировано. Были лишь единичные случаи обращений, например, люди забывали или теряли вещи. Правоохранители оперативно им помогали.

«Как показала статистика, во время проведения игр в Минске в целом каждые сутки регистрировалось практически в два раза меньше преступлений, чем в обычные дни», — подчеркнул Дмитрий Курьян.

По словам официального представителя УГАИ МВД Станислава Соловья, не зафиксировано и серьезных дорожных происшествий, связанных с транспортом игр. Он отметил хорошую работу отряда из 25 девушек-регулировщиц.

Представитель Минздрава, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Олег Панчук сообщил, что по вопросам оказания медицинской помощи нареканий нет. Всего обращений к медикам за время игр было чуть более 1,6 тыс. Из них на соревновательных объектах — свыше 1,1 тыс., а вне их — 492. При этом на месте помощь оказана более 1,5 тыс. человек. «Медицинская эвакуация проводилась в 49 случаях, госпитализированы 29 пациентов», — проинформировал Олег Панчук. Отдельно в медучреждения обратились 60 иностранных участников соревнований. Всего около 800 медработников были задействованы во время проведения II Европейских игр.

Начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик в свою очередь рассказал, что во время II Европейских игр силы и средства спасателей привлекались из резерва, усиление никаким образом не повлияло на безопасность.

Правоохранители будут нести службу в усиленном варианте до 4 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 450 тыс. человек посетили фан-зоны II Европейских игр, происшествий во время празднований и соревнований не зарегистрировано. Об этом сообщил сегодня...
 
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