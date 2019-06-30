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Распространитель билетов подозревается в присвоении более Br5 тыс.

01.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Партизанский (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении реализатора билетов, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК. Дело возбуждено по материалам проверки сотрудниками ОБЭП Партизанского РУВД. Фигурантка, 58-летняя женщина, подозревается в том, что, являясь материально ответственным лицом, с мая 2018 по май 2019 года присвоила деньги предприятия на общую сумму более Br5 тыс. Следователи установили, что она продавала билеты в кинотеатр и театр за наличный и безналичный расчет. Если женщина получала наличные, их необходимо было зачислить на расчетный счет предприятия, а расходно-приходный ордер предоставить в бухгалтерию. Однако на счет зачислялась только часть полученных денег, а остальные подозреваемая присваивала. Со слов женщины, за них она рассчитывалась по кредитам и покупала продукты. Следователи изучают бухгалтерскую документацию, допрашивают свидетелей, принимают меры, направленные на возмещение ущерба. Женщина уже возместила Br1 тыс. Ее действия квалифицированы по ч.1 ст.211 (присвоение) УК. Расследование продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Партизанский (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении реализатора билетов, сообщили БЕЛТА в отделе информации и...
 
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