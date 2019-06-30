|
На торгах 1 июля доллар подорожал, а евро подешевел
01.07.2019 14:58 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sozcu.com.tr
Курс российского рубля остался неизменным.
В результате очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 июля доллар вырос на 0,0009 рубля до 2,0442 рубля за. Евро подешевел на 0,0102 до 2,3149 рубля.
Курс российского рубля не изменился: 3,2387 белорусского рубля за 100 российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс российского рубля остался неизменным.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)