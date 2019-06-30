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На торгах 1 июля доллар подорожал, а евро подешевел

01.07.2019 14:58 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На торгах 1 июля доллар подорожал, а евро подешевел

фото: sozcu.com.tr

Курс российского рубля остался неизменным.

В результате очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 июля доллар вырос на 0,0009 рубля до 2,0442 рубля за. ​Евро подешевел на 0,0102 до 2,3149 рубля.

Курс российского рубля не изменился: 3,2387 белорусского рубля за 100 российских.

 
 
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Курс российского рубля остался неизменным.
 
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