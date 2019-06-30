У Александра Лукашенко появился бронированный лимузин за €1,4 млн

Источник материала: KYKY

В автопарке Александра Лукашенко пополнение: у него появился новый бронелимузин за 1,4 миллиона евро. Об этом сообщает kp.by.

Впервые автомобиль заметили на церемонии закрытия II Европейских игр. Mercedes-Maybach Pullman Guard с президентскими номерами засветился недалеко от стадиона «Динамо», где и проходило закрытие десятидневного мероприятия. СМИ предполагают, что на этом же лимузине Лукашенко приедет на День Независимости, который отмечают 3 июля.

Каковы характеристики бронелимузина?

Водитель и пассажир находятся под защитой бронестали, установленной под полом и по периметру клетки салона, стали в сочетании с кевларом в крыше, пулестойких стекол итальянской фирмы Isoclima: их толщина – более шести сантиметров.

Лимузин соответствует уровню защиты VR9 – расстрелять в упор из штурмовых винтовок его не получится. Как, собственно, и подорвать: он выдерживает взрыв 15 килограммов тротила в двух метрах от автомобиля и в метре над землей.

Масса лимузина составляет 5,1 тонны. Он способен развить 530 лошадиных сил. В салоне есть бар, массажные кресла и защитная бронированная перегородка. На данный момент Mercedes-Maybach Pullman Guard считают самой дорогой представительской моделью в мире.