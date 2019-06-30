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У Александра Лукашенко появился бронированный лимузин за €1,4 млн
Источник материала: KYKY>
В автопарке Александра Лукашенко пополнение: у него появился новый бронелимузин за 1,4 миллиона евро. Об этом
Впервые автомобиль заметили на
Каковы характеристики бронелимузина?
Водитель и пассажир находятся под защитой бронестали, установленной под полом и по периметру клетки салона, стали в сочетании с кевларом в крыше, пулестойких стекол итальянской фирмы Isoclima: их толщина – более шести сантиметров.
Лимузин соответствует уровню защиты VR9 – расстрелять в упор из штурмовых винтовок его не получится. Как, собственно, и подорвать: он выдерживает взрыв 15 килограммов тротила в двух метрах от автомобиля и в метре над землей.
Масса лимузина составляет 5,1 тонны. Он способен развить 530 лошадиных сил. В салоне есть бар, массажные кресла и защитная бронированная перегородка. На данный момент Mercedes-Maybach Pullman Guard считают самой дорогой представительской моделью в мире.
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В автопарке Александра Лукашенко пополнение: у него появился новый бронелимузин за 1,4 миллиона евро. Об этом сообщает kp.by. Впервые автомобиль заметили на...
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