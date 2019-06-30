В Гомеле строят первый «МакДональдс»

Источник материала: KYKY

Ресторан «МакДональдс» медленно, но верно приходит в Гомель: местные жители заметили, что заведение начали строить со вчерашнего дня, с 30 июня.

Фотографию со стройкой прислали подписчики паблика «Это Гомель, детка!» социальной сети «ВКонтакте». Судя по вывеске, будущая точка общепита уже ищет сотрудников, но на официальном сайте контактной информации для трудоустройства в Гомеле пока не появилось .

Еще в апреле TUT.by писал , что к 2020 году рестораны «МакДональдс» откроются в Гродно, Могилеве, Бресте и Гомеле. Сервис пообещали организовать, как в Минске: с электронными киосками для заказа и аналогичным обслуживанием. Каждое заведение создаст во всех областных центрах по 120 рабочих мест дополнительно. Пока же точки «МакДональдса» работают только в Минске и Витебске.