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В Гомеле строят первый «МакДональдс»
Источник материала: KYKY>
Ресторан «МакДональдс» медленно, но верно приходит в Гомель: местные жители заметили, что заведение начали строить со вчерашнего дня, с 30 июня.
Фотографию со стройкой
Еще в апреле TUT.by
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Ресторан «МакДональдс» медленно, но верно приходит в Гомель: местные жители заметили, что заведение начали строить со вчерашнего дня, с 30 июня. Фотографию со...
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