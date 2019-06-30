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Наводнение в Иркутской области: затоплены 3 500 домов

01.07.2019 15:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Почти 3,5 тысячи домов оказались подтоплены в Иркутской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь уже около недели идут сильные дожди, которые совпали с таянием снегов в горах. Это и привело к паводку.

Наводнение в Иркутской области: затоплены 3 500 домов

От него пострадали 55 населённых пунктов. Четыре из них и вовсе оказались отрезаны от внешнего мира. Сюда на вертолётах доставляют провизию, медикаменты и другие предметы первой необходимости. Водой повреждены 13 автомобильных мостов и автомобильные дороги. На ликвидацию последствий стихии брошены без малого полторы тысячи человек.

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Новости России. Почти 3,5 тысячи домов оказались подтоплены в Иркутской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь уже около недели идут...
 
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