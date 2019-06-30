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Во вторник убираем, в субботу стрижёмся: лунный календарь на неделю с 1 по 7 июля

01.07.2019 15:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

1 июля – 28-ой лунный день

Светлый и лёгкий, удачный. Его нужно провести с хорошим настроением, не ссориться, не злиться, даже не думать плохо. Лучше пообщаться с семьёй, друзьями, не ходить в места, где много людей.  

День перемен: хорош и для смены работы и для начала ремонта дома.

Очень удачное время в финансовом плане – можно совершать покупки, давать в долг – всё потраченное вернётся сторицей.

Нельзя в этот день рубить деревья, рвать цветы, косить траву, убивать насекомых – всё живое нужно оберегать.

Очень важно не напрягать глаза: меньше читать, смотреть телевизор, и даже яркого света лучше избегать.

Сны в эти лунные сутки вещие, показывают будущее.

2 июля – 29-ый лунный день

Не начинайте новых проектов, даже мысленно не продумывайте ничего нового.

Будьте крайне осторожны в любых действиях: в эти сутки происходит много аварий и несчастных случаев.

Не верьте ничему, что услышите – это будут обман и провокация.

Повремените с покупками и не давайте в долг.

Лучше всего заняться хозяйственными делами: уборкой, стиркой.

Из еды стоит побаловать себя выпечкой и любыми мучными изделиями.

По возможности, зажгите вечером дома свечи, лучше белые или церковные.

3 июля большую часть дня – 2-ые лунные сутки

Время начинаний, но важные дела лучше перенести на время после 17 часов.  

Чем больше вы в эти сутки отдадите, тем больше получите сами. Так что смело одалживайте деньги, сделайте подарки близким.

Тело в этот день набирает силы на весь месяц, так что очень полезны физические нагрузки. Также хорошо продумать диету на ближайшее время.

4 июля – 3-ий лунный день

Очень мощный энергетически – можно и нужно многое успеть. Старайтесь думать о хорошем – в эти сутки происходит закладка событий на весь месяц.

Проявите себя на работе, особенно день хорош для физического труда.

Финансовые вопросы отложите на другой день.  

Из бытовых дел – хорошо точить ножи. Стоит сходить в баню – для очистки организма день очень благоприятен.

Примета: если разольёте масло, значит, вы сошли с верного пути.

5 июля – 4-ый лунный день

Важно продумывать любое решение, просчитывать все плюсы и минусы.

Возможны мелкие неурядицы – но они не будут иметь долгосрочных последствий.

Благоприятна спокойная работа: с информацией, документами.

Не стоит отправляться в поездки, лучше, вообще, провести день дома с семьёй. Желательно дольше поспать, погулять на природе – дать себе отдохнуть.

Пользу принесут любые водные процедуры.

Не рвите в этот день цветы и не рубите деревья.

6 июля – 5-ый лунный день

Очень активный, судьбоносный. Можно и нужно открыто выражать свои мысли, спорить, проявлять эмоции: смеяться, плакать. Также хорошо помечтать.

Стоит отдать долги. Будьте внимательны к вещам: что в эти сутки теряется, не находится никогда.

Можно отправиться в краткосрочную поездку. Отложите все бытовые дела. По возможности, проведите день на природе.

Лучше не есть пищу животного происхождения, полезно пить травяные отвары.

Стоит сходить в парикмахерскую: день благоприятствует и стрижке, и окраске. А ещё обновление причёски в эти сутки приносит позитивные перемены в жизни.

7 июля – 6-ой лунный день

Нельзя жаловаться на жизнь, нужно воспринимать всё происходящее так, как есть.

Не давайте никому ни деньги, ни вещи – это нанесёт вам урон.

Хорошо заниматься бытовыми делами: уборкой, работой в саду.

Благоприятное время для свиданий и новых знакомств.

Если вы хотели узнать что-то новое – время для этого наилучшее. Вся информация хорошо усваивается.

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Теги: знакомства
 
 
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1 июля – 28-ой лунный день Светлый и лёгкий, удачный. Его нужно провести с хорошим настроением, не ссориться, не злиться, даже не думать плохо. Лучше пообщаться с...
 
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