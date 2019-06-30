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Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мультиспортивный форум завершился, но его гости ещё остаются в Беларуси. Так, Президент Армении познакомился с IT-разработками в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Резиденты представили свои новейшие технологии для самых разных областей: от земледелия до медицины. Среди перспективных стартапов – голограмма, которая сможет повторять жесты и мимику человека, мини-лаборатория по отслеживанию загрязненного воздуха и первая белорусская криптобиржа.
Возможности виртуальной реальности в индустрии развлечений Армен Саркисян опробовал лично, устроив тест-драйв на виртуальном мотоцикле.
Армен Саркисян, президент Армении:
Свои решения Беларусь готова поставлять и на рынок Армении. Напомним, большая часть экспорта ПВТ на данный момент – это США и страны Европы.
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Новости Беларуси. Мультиспортивный форум завершился, но его гости ещё остаются в Беларуси. Так, Президент Армении познакомился с IT-разработками в Парке высоких...
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