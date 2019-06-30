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Чемпионы II Европейских игр Анна и Владислав Гончаровы поучаствовали в акции «Беларусь помнит»

01.07.2019 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Канун Дня Независимости. По всей Беларуси в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные церемонии возложения цветов к обелискам и памятникам в честь героев Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионы II Европейских игр Анна и Владислав Гончаровы поучаствовали в акции «Беларусь помнит»

В акции «Беларусь помнит» поучаствовали и триумфаторы II Европейских игр. Батутисты Анна и Владислав, вернувшись с соревнований в родной Витебск, приняли участие в церемонии памяти у знака «Орден Победы».

Чемпионы II Европейских игр Анна и Владислав Гончаровы поучаствовали в акции «Беларусь помнит»

Анна Гончарова, чемпионка в синхронных прыжках на батуте II Европейских игр:
Сегодня возложили цветы как дань памяти той Великой Победе, которая была. Мы все помним. Это очень важно для нового поколения. Для тех, кто жил в то время. И нельзя забывать Победу, которая очень важна для нашего народа.

Владислав Гончаров, чемпион в синхронных прыжках на батуте II Европейских игр:
В первую очередь, это возможность для нас выступать под своим собственным флагом. Защищать страну в спортивной сфере. Это немалую часть играет в нашей жизни. Я думаю, как и для любых других людей.

Чемпионы II Европейских игр Анна и Владислав Гончаровы поучаствовали в акции «Беларусь помнит»

Символично, что памятный знак находится рядом с новым центром по прыжкам на батуте.

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»

Люди в материале: Анна Гончарова, Владислав Гончаров
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Канун Дня Независимости. По всей Беларуси в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные церемонии...
 
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