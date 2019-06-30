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Чемпионы II Европейских игр Анна и Владислав Гончаровы поучаствовали в акции «Беларусь помнит»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Канун Дня Независимости. По всей Беларуси в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные церемонии возложения цветов к обелискам и памятникам в честь героев Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В акции «Беларусь помнит» поучаствовали и триумфаторы II Европейских игр. Батутисты Анна и Владислав, вернувшись с соревнований в родной Витебск, приняли участие в церемонии памяти у знака «Орден Победы».
Анна Гончарова, чемпионка в синхронных прыжках на батуте II Европейских игр:
Владислав Гончаров, чемпион в синхронных прыжках на батуте II Европейских игр:
Символично, что памятный знак находится рядом с новым центром по прыжкам на батуте.
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Новости Беларуси. Канун Дня Независимости. По всей Беларуси в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные церемонии...
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