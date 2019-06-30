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Вертолетная площадка, теннисные корты и аквапарк: что собой представляет резиденция «Заславль»

01.07.2019 15:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшее воскресенье Александр Лукашенко провел неформальную встречу с президентами России и Узбекистана. Местом ее проведения он выбрал государственную резиденцию «Заславль», о которой мало что известно. REALTY.TUT.BY все же узнал, что она собой представляет. Подробнее — в материале.


Фото: пресс-служба Кремля (авторство снимка — ТАСС)

Государственная резиденция «Заславль» расположена на берегу одноименного водохранилища, по-народному — Минского моря. По информации сервиса Яндекс. Карты, расстояние от МКАД (съезд с проспекта Победителей) до резиденции, километров шесть. К ней есть несколько подъездов, но все они перекрыты шлагбаумами — обычных посетителей, в отличии, например, от резиденции Плавно, там быть не может.


Изображение: скриншот с yandex.by

Резиденцию «Заславль» не часто, но используют для приемов высокопоставленных гостей. Здесь, например, глава Ливии Муамар Каддафи, когда был с визитом в Минске в 2008 году, поставил свой шатер. А в 2014 году в этой резиденции прошло первое заседание трехсторонней контактной группы (Украина — Россия — ОБСЕ) по урегулированию ситуации в Украине.


Территория резиденции «Заславль» обозначена условно. Изображение: скриншот Яндекс. Карта

Если посмотреть на карту, то видно, что территория резиденции разделена на две части. В первой ведет асфальтированная дорога через лес, имеющая два КПП — на съезде с главной дороги и на въезде в саму резиденцию. Здесь расположено несколько особняков, два теннисных корта, площадка для тенниса, и сооружение, подписанное на карте как «аквапарк». Конечно, на полноценный аквапарк объект не тянет, можно предположить, что это, скорее, бассейн.


Изображение: скриншот Яндекс. Карта

Ближе к воде расположен многоступенчатое здание, рядом с которым установлена та самая беседка, подаренная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ней, напомним, и состоялась недавняя встреча Лукашенко и Путина.


Изображение: скриншот с google.com. На скриншоте ниже будут видны часть здания (в нижнем левом углу на этой карте), а также беседка.

Изображение: скриншот видео с сайта president.gov.by

Фото: пресс-служба Кремля (авторство снимка — ТАСС)

Также не сложно отыскать мостик, у которого служба протокола поставила столик фруктами для президентов. В такую жару, которая была в минувшее воскресенье, это место было выбрано грамотно.


Изображение: скриншот с yandex.by

Фото: пресс-служба Кремля (авторство снимка — ТАСС)

А вот в этом кадре, где Александр Лукашенко встречает президента Узбекистана, видна дорожка у одного из теннисных кортов.


Изображение: скриншот видео с сайта president.gov.by

Изображение: скриншот с yandex.by

«Вторая» часть резиденции не так богата объектами, как первая. Тут расположено несколько зданий, а также вертолетная площадка. Предположительно, что именно сюда президенты ехали на электрокаре.


Изображение: скриншот с yandex.by

Фото: пресс-служба Кремля (авторство снимка — ТАСС)

К слову, вся территория резиденции «Заславль» со стороны единственной подъездной дороги обнесена забором с колючей проволокой. Бывает, что ограждение и КПП попадают в кадры хроники. вот как здесь, например:


Изображение: скриншот видео с сайта president.gov.by
 
Теги: Минск
 
 
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