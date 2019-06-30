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Под Гродно «жигули» после столкновения со Skoda разорвало на части
Источник материала: Tut.by
В Гродненском районе «жигули» после столкновения со Skoda разорвало на части,
Авария произошла 1 июля, около 09.00, на пересечении трасс Гродно — Одельск и М6. По предварительной информации, водитель «жигулей» при выезде на главную дорогу не пропустил Skoda с польскими номерами. От удара последний вылетел в кювет, а у ВАЗа вырвало переднюю часть.
По информации издания, травмы различной степени тяжести получил водитель «жигулей».
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Травмы различной степени тяжести получил водитель «жигулей».
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