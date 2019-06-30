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За медали Евроигр белорусская сборная получит более 465 тысяч призовых

01.07.2019 15:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские спортсмены, как известно, стали вторыми в медальном зачете.

Сборная выиграла 69 медалей: 24 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых. За каждую награду по указу президентаположена выплата.

Если сложить вместе все призовые, то получится свыше 465 тыс. рублей. За золотые медали общая сумма выплат — 244 800 рублей, за серебряные — 102 000, бронзовые — 118 320.



То есть спортсмен, который взял золото, получит 10 200 рублей, серебряный призер — 6375, бронзовый — 4080.

Кроме призовых, победители претендуют на именные стипендии Президента Республики Беларусь. Здесь все зависит от конкретной спортивной дисциплины.

 
 
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Белорусские спортсмены, как известно, стали вторыми в медальном зачете.
 
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