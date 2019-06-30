|
За медали Евроигр белорусская сборная получит более 465 тысяч призовых
Источник материала: Партизан
Белорусские спортсмены, как известно, стали вторыми в медальном зачете.
Сборная выиграла 69 медалей: 24 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых. За каждую награду по
Если сложить вместе все призовые, то получится свыше 465 тыс. рублей. За золотые медали общая сумма выплат — 244 800 рублей, за серебряные — 102 000, бронзовые — 118 320.
То есть спортсмен, который взял золото, получит 10 200 рублей, серебряный призер — 6375, бронзовый — 4080.
Кроме призовых, победители претендуют на именные стипендии Президента Республики Беларусь. Здесь все зависит от конкретной спортивной дисциплины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские спортсмены, как известно, стали вторыми в медальном зачете.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)