За медали Евроигр белорусская сборная получит более 465 тысяч призовых

указу президента положена выплата. Сборная выиграла 69 медалей: 24 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых. За каждую награду поположена выплата.





Если сложить вместе все призовые, то получится свыше 465 тыс. рублей. За золотые медали общая сумма выплат — 244 800 рублей, за серебряные — 102 000, бронзовые — 118 320.













То есть спортсмен, который взял золото, получит 10 200 рублей, серебряный призер — 6375, бронзовый — 4080.





Кроме призовых, победители претендуют на именные стипендии Президента Республики Беларусь. Здесь все зависит от конкретной спортивной дисциплины.