ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Морковка понравилась? Стивен Сигал снова приедет в Беларусь

01.07.2019 15:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Голливудская звезда и мастер единоборств Стивен Сигал вновь посетит Беларусь в качестве гостя III Международного фестиваля здоровья и семьи «SHIMKO собирает друзей», сообщили Office Life организаторы мероприятия.



Напомним, что Сигал уже приезжал в Беларусь летом 2016 года. Тогда он встретился с президентом и посетил офис Wargaming.

Фестиваль, который Стивен Сигал посетит на этот раз, пройдет 19-21 июля в парке «Дуброва» (берег Дубровского водохранилища, в 30 км от Минска, недалеко от Раубичей).

Еще одна из «фишек» Сигала — приготовление гигантской пиццы, которая будет занесена в Книгу рекордов Беларуси.


Минспорта и туризма включила «SHIMKO собирает друзей» в программу «Спорт для всех» на 2019 год.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голливудская звезда и мастер единоборств Стивен Сигал вновь посетит Беларусь в качестве гостя III Международного фестиваля здоровья и семьи «SHIMKO собирает друзей»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Гродно «жигули» после столкновения со Skoda разорвало на части
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика