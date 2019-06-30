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Морковка понравилась? Стивен Сигал снова приедет в Беларусь
Источник материала: Партизан
Голливудская звезда и мастер единоборств Стивен Сигал вновь посетит Беларусь в качестве гостя III Международного фестиваля здоровья и семьи «SHIMKO собирает друзей», сообщили
Напомним, что Сигал уже приезжал в Беларусь летом 2016 года. Тогда он встретился с президентом и посетил офис Wargaming.
Фестиваль, который Стивен Сигал посетит на этот раз, пройдет 19-21 июля в парке «Дуброва» (берег Дубровского водохранилища, в 30 км от Минска, недалеко от Раубичей).
Еще одна из «фишек» Сигала — приготовление гигантской пиццы, которая будет занесена в Книгу рекордов Беларуси.
Минспорта и туризма включила «SHIMKO собирает друзей» в программу «Спорт для всех» на 2019 год.
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Голливудская звезда и мастер единоборств Стивен Сигал вновь посетит Беларусь в качестве гостя III Международного фестиваля здоровья и семьи «SHIMKO собирает друзей»,...
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