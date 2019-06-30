Морковка понравилась? Стивен Сигал снова приедет в Беларусь









Напомним, что Сигал уже приезжал в Беларусь летом 2016 года. Тогда он встретился с президентом и посетил офис Wargaming.





Фестиваль, который Стивен Сигал посетит на этот раз, пройдет 19-21 июля в парке «Дуброва» (берег Дубровского водохранилища, в 30 км от Минска , недалеко от Раубичей).





Еще одна из «фишек» Сигала — приготовление гигантской пиццы, которая будет занесена в Книгу рекордов Беларуси.









Минспорта и туризма включила «SHIMKO собирает друзей» в программу «Спорт для всех» на 2019 год.