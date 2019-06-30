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В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

01.07.2019 15:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако для этого ему «необходимо понять политику и стратегическую линию собеседника».



Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Он сказал, что сейчас в Кремле есть «много вопросительных знаков для понимания подходов украинских визави к решению существующих проблем».

«Путин полон прагматизма в том, что касается международных дел, тем более в таком важном вопросе, как отношения с Украиной. Встреча ради встречи, наверное, никому не нужна, нужна встреча ради результата ... Он абсолютно готов к контактам. Он просто говорит, что, безусловно, нам нужно понять политику наших собеседников, их стратегическую линию, точно разобраться в концептуальных подходах, потому что имели место определенные заявления, которые были противоречивыми», — сказал Песков.

«Вопрос в том, чтобы было полное понимание о подходе украинских визави к наиболее актуальным проблемам — реализации Минских договоренностей и выходе на прямой контакт с представителями народных республик», — добавил он.


Ранее Песков заявлял, что Путин относительно Зеленского занял выжидательную позицию.

Напомним, комментируя результаты выборов в Украине Путин сказал, что это — «полный провал политики Порошенко».

Перед этим в Кремле заявили, что Владимир Путин не планирует контактов с Зеленским до официального объявления итогов выборов и инаугурации.

 
 
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Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако для этого ему «необходимо понять политику и стратегическую...
 
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