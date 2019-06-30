"Неужели нельзя быть честными?" Как отжигала госпропаганда, рассказывая о Евроиграх

«30 тысяч» иностранных болельщиков





Еще 25 июня телеканал «Беларусь 1» уверял: «Почти 30 тысяч болельщиков со всего мира собрались в Беларуси, чтобы стать свидетелями побед или поражений своих национальных сборных!».





Спустя три дня по БТ цифру подкорректировали: со ссылкой на вице-премьера Игоря Петришенко сообщили, что более 20 тысяч иностранцев приобрели билеты ІІ Европейских игр.





При этом в Госпогранкомитете Радыё Свабода рассказали, что с 20 мая по утро 27 июня в безвизовом порядке по аккредитации и билетам на Европейские игры были пропущены… около 12 тысяч граждан. Важное уточнение: в эту цифру входят порядка четырех тысяч спортсменов, а также спортивные функционеры из других стран, число которых не озвучивалось.





По всей видимости, если по итогам Европейских игр окажется, что на самом деле на них приехало помимо россиян более 5 тысяч иностранцев, то этой цифре нужно будет еще порадоваться.



«Фан-зоны шумят по всему городу»





Об этом утверждалось в одном из репортажей телеканала ОНТ. Но по фотографиям в соцсетях и негосударственных СМИ можно понять, что это далеко не так. Некоторые фан-зоны оставались практически пустынными.









Фан-зона у «Чижовка-Арены». Фото: gazetaby.com





А вот один из комментариев на спортивном ресурсе «Трибуна»:





«Вчера по БТ: Несвижский замок не справляется с потоком туристов. Был сегодня там - никого нет. Так и с ЕИ, фан-зонами и т.д. Неужели нельзя быть честными? Ну приехали только спортсмены и их родственники – так зачем из каждого утюга вещать о толпах туристов, которых нет?»





Приведем также несколько цитат из репортажа «Прессбола» из крупнейшей фан-зоны у Дворца спорта:





«Но где фанаты? Да и фанаты чего? Бадминтона? Аэробики?»





«О том, что происходит на спортивных площадках, большинство присутствующих на самом деле не имеет ни малейшего понятия».





«В многочисленных кафе и на улочках центра можно услышать разную речь. Что за язык, чаще всего можно идентифицировать по форме. За соседними столиками "Italia", "Montenegro", "Hungary", "Romania". Почти все они — непосредственно участники соревнований, выбравшиеся посмотреть город».





«Мировое сообщество живо реагирует и на выступления спортсменов и на организацию игр»





Для начала процитируем заявление ведущего телеканала ОНТ: «Эти соревнования без преувеличения открыли всему миру настоящую Беларусь. Миролюбивую, красивую и, конечно же, гостеприимную. Об этом – отзывы в зарубежной прессе. Мировое сообщество живо реагирует и на выступления спортсменов и на организацию игр».





На самом деле обнаружить отзывы в западных СМИ о событиях в Минске практически нереально. А те, которые найти удается, вряд ли бы порадовали белорусские власти.





Приведем пример. Телеканал ОНТ рассказал: «О неповторимых эмоциях пишут наши соседи из Польши». На самом деле в статье, на которую сослались телевизионщики, акцент сделан совсем на другом.





В материале Gazeta Wyborcza для Кракова иронично отмечается: «В Беларуси никому не приходит в голову, что вы не захотите играть в Европейские игры. В белорусских СМИ все вокруг них крутится как минимум полгода... Белорусы имеют право быть уверенными, что это крупнейшее спортивное событие года в мире и что, по крайней мере, вся Европа ни о чем другом не говорит. Вся страна поставлена на ноги».





Автор текста констатирует о прибывших болельщиках: они являются скорее друзьями или родственниками спортсменов. И показательная зарисовка с места событий: «Во время велогонки учитель проверял, у всех ли учеников белорусские флаги. Она была готова передать их тем, кто забыл, и, кстати, мне».





На ОНТ также сообщили, что «у «Евроньюс» не остаётся сомнений в вопросе, удастся ли Беларуси завоевать сердца болельщиков». Но «забыли» рассказать: в материале телеканала о церемонии открытия Игр рассказывается, что Беларусь – единственная европейская страна со смертной казнью, а также там ставится вопрос: может ли спортивное событие помочь государству выйти из тени плохой репутации в области прав человека?









«Состязания вызвали большой зрительский интерес»





Когда 29 июня Александр Лукашенко со свитой приехал на «Динамо» на финал командного турнира по легкой атлетике агентство БЕЛТА заявило:





«Финальные состязания по легкой атлетике вызвали большой зрительский интерес. Соревнования проходят при практически полных трибунах многотысячного стадиона».





Но фотоснимки пресс-службы руководителя страны этим словам не соответствовали – проплешины на трибунах были слишком заметны. «Прессбол» осмелился сообщить: на стадионе присутствовало около 15 тысяч человек – при вместимости в 23 тысячи.





По всей видимости, часть из пришедших прибыла по разнарядке, но многие указание проигнорировали. Во время трансляции соревнований по боксу комментатор «Беларусь 5» удивился пустым трибунам: «Билетов в кассах нет! Но при этом мы видим пустые места и это обидно».













Интересно, что, несмотря на пятничные проплешины на «Динамо», руководитель федерации легкой атлетики и депутат Вадим Девятовский заявил в эфире «Беларусь 1»: «Очень сильный показатель, который не может не радовать – мне сказали тренера, что сегодня у входа на «Динамо» у арки спрашивали лишний билетик».





«Телетрансляция на весь мир!»





Еще до открытия Европейский игр было очевидно, что ее спортивная составляющая не слишком престижная. Но это не помешало пропаганде представить спортивный форум мегасобытием для остального мира.





Телеканал «Беларусь 1» утверждал о церемонии открытия: «Телевизионная трансляция велась в 196 странах». Не совсем понятно, что он имел в виду, ведь в этом случае нужно поверить, что понаблюдать за не самым статусным событием на другом континенте очень хотели в Северной и Южной Америке, Африке и Азии…









Анонс телеканала о церемонии закрытия также выходит за рамки обычного пафоса: «Великие спортсмены Европы! Телетрансляция на весь мир!».