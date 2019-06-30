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Сеть «Бош Авто Сервис» и Белорусский детский фонд инициируют благотворительную акцию в поддержку РНПЦ детской хирургии

01.07.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Сеть «Бош Авто Сервис» совместно с Белорусским детским фондом инициируют проведение благотворительной акции «БОльШ дабрыні». Ее целью является сбор средств на приобретение необходимого медицинского оборудования для Республиканского научно-практического центра детской хирургии, которое поможет в лечении детей.

Внести вклад в доброе дело смогут все автолюбители-покупатели автомобильных запчастей Bosch, которые будут обслуживать свои автомобили в сети СТО «Бош Авто Сервис» в период с 1 по 31 июля 2019 года. На собранные в ходе благотворительной акции «БОльШ дабрыні» средства будут приобретены фототерапевтические излучатели для лечения желтухи новорожденных. В малых дозах ультрафиолетовое излучение способствует улучшению обменных процессов в организме ребенка.

– Наш фонд уже более трех десятилетий реализует в Беларуси различные благотворительные программы и проекты. Приятно осознавать, что в их осуществлении мы можем рассчитывать не только на отзывчивость простых белорусов, но и на помощь социально ответственного бизнеса. Акция «БОльШ дабрыні», организованная совместно с сетью «Бош Авто Сервис», — один из удачных примеров такого сотрудничества. Мы уверены, что благодаря клиентам сети «Бош Авто Сервис» нужная сумма будет собрана максимально оперативно, – отметил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

В акции участвуют партнеры сети «Бош Авто Сервис», действующие как в Минске, так и во всех областных, а также во многих крупных районных городах.

Дополнительную информацию можно получить на сайтах: www.bosch.ru, www.bosch.com и www.bosch-press.com.

 
Теги: Минск
 
 
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Сеть «Бош Авто Сервис» и Белорусский детский фонд инициируют благотворительную акцию в поддержку РНПЦ детской хирургии
 
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