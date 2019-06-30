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Новый фаст-фуд открылся в самом центре Могилева. За чем сюда идти?

01.07.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве открылся новый фастфуд. Новое место в бывшей гостинице «Днепр» называется просто — «Мясо и лаваш». Заведение будет специализироваться на бургерах и шаурме.


Фото: Денис Васильков

Приглушенный свет, темные тона, дерево в элементах интерьера и лаконичный логотип — то, что бросается в глаза прямо от входа. Далее видим открытую кухню и смешное, с «мемами», меню. Это не первое место, открытое школьными друзьями Игорем и Павлом. Могилевчане успели поработать в различных сферах и городах, открыть подобное заведение в Жодино, а теперь решили сделать «место, где можно просто вкусно поесть» и в Могилеве.




— Мы хотим, чтобы в городе было простое и понятное место, где можно быстро и сытно перекусить, — рассказывает об идее своего ресторана Павел. — Это сложный конкурентный бизнес, где важно качество и удовлетворенность постоянных клиентов, которые привыкают к одному вкусу и будут ходить к нам постоянно.

Позиций в меню немного: пять видов шаурмы, восемь — гамбургеров, нагетсы да картофель фри и картошка по-деревенски. У еды — необычные названия: например, «Трагедия к. Рябы» — это бургер с поджаренным куриным яйцом внутри.

Цены стартуют с 3,50 — только стоит, например, мини-шаурма, большая же обойдется в 7,90. Базовый бургер стоит 2,60, а большие фирменные — в диапазоне 8,50−13,50 рублей. Кофе и охлажденные напитки — по 2 рубля.

«Мясо и лаваш» появился в так называемом тусовочном прямоугольнике в Могилеве. Этот кластер вечерней и ночной жизни в Могилеве формируют клуб Материк, Cuba, ранее клуб Метро (а теперь рестобар «Фаберже»), бары и рестораны рядом. Поэтому новый фастфуд ориентируется на работников ближайших офисов в обед и отдыхающую молодежь по вечерам.

Пока перекусить здесь можно с 11 утра до 11 вечера.

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Теги: Могилев
 
 
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Мы побывали в новом месте, где готовят бургеры и шаурму, и готовы рассказать, как там.
 
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