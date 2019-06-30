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Делегация Вороновского района принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и открытию областной Доски почета (фото)
01.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На областную Доску почета занесены имена участницы фольклорно-обрядового кружка «Спадчына» Погородненского центра культуры и народного творчества, народного мастера Беларуси Станиславы Викентьевны Михно…
… и тракториста-машиниста КСУП «Больтишки» Иван Ивановича Вилькеля
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Делегация Вороновского района принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и открытию областной Доски почета (фото)
На областную Доску почета занесены имена участницы фольклорно-обрядового кружка «Спадчына» Погородненского центра культуры и народного творчества, народного...
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