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Уроженка Вороновского района толкательница ядра Алена Дубицкая показала свой лучший результат сезона на этапе «Бриллиантовой лиги»

01.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уроженка Вороновского района толкательница ядра Алена Дубицкая показала свой лучший результат сезона на этапе «Бриллиантовой лиги»

Толкательница ядра Алена Дубицкая показала лучший личный результат сезона на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В пятой попытке белорусская легкоатлетка отправила снаряд на 18 м 98 см. Алена Дубицкая заняла четвертую строку итогового протокола престижного турнира. Победителем стала Ли Цзяо Гонь из Китая — 19 м 79 см. Второе место у представительницы Ямайки Даниэль Томас-Додд — 19 м 26 см, а бронзовая медаль у американки Чейз Или — 19 м 23 см.

Главным стартом сезона для Алены Дубицкой станет чемпионат мира по легкой атлетике, который с 27 сентября по 6 октября примет столица Катара Доха.

https://www.belta.by/

 
 
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Толкательница ядра Алена Дубицкая показала лучший личный результат сезона на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), сообщает корреспондент БЕЛТА. В пятой...
 
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