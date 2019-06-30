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Уроженка Вороновского района толкательница ядра Алена Дубицкая показала свой лучший результат сезона на этапе «Бриллиантовой лиги»
01.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Толкательница ядра Алена Дубицкая показала лучший личный результат сезона на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), сообщает корреспондент
В пятой попытке белорусская легкоатлетка отправила снаряд на 18 м 98 см. Алена Дубицкая заняла четвертую строку итогового протокола престижного турнира. Победителем стала Ли Цзяо Гонь из Китая — 19 м 79 см. Второе место у представительницы Ямайки Даниэль Томас-Додд — 19 м 26 см, а бронзовая медаль у американки Чейз Или — 19 м 23 см.
Главным стартом сезона для Алены Дубицкой станет чемпионат мира по легкой атлетике, который с 27 сентября по 6 октября примет столица Катара Доха.
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Уроженка Вороновского района толкательница ядра Алена Дубицкая показала свой лучший результат сезона на этапе «Бриллиантовой лиги»
Толкательница ядра Алена Дубицкая показала лучший личный результат сезона на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), сообщает корреспондент БЕЛТА. В пятой...
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