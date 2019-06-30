Ветеранам войны и труженикам тыла в преддверии Дня Независимости вручили юбилейные награды

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В преддверии главного государственного праздника страны и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков представители власти, районного Совета депутатов, райвоенкомата, совета ветеранов войны и труда, работники культуры и представители местных хозяйств отправились в аг. Селец, аг. Мазолово и д. Красное, чтобы вручить юбилейные награды проживающим в этих населённых пунктах ветеранам войны и труженикам тыла.

В минувший четверг они посетили ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Криворуцкого (аг. Селец). Накануне он отметил своё 96-летие. Несмотря на почтенный возраст, в нём до сих пор видна военная выправка. Председатель районного исполнительного комитета Александр Прокопов поздравил ветерана и вручил ему юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Присутствующие гости пожелали Фёдору Тимофеевичу крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В пятницу заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников вручил юбилейную медаль труженикам тыла из аг. Мазолово Лидии Кругловой и д. Красное Валентине Полуяновой, а также ветеранам, живущим в Мстиславле, Надежде Бородич, Полине Фоминовой и Фёдору Бискупу. Такое внимание очень растрогало пожилых людей. Ведь главное для них сейчас — забота и участие.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №118 «Об оказании единовременной материальной помощи» все ветераны Великой Отечественной войны и отдельные категории граждан, пострадавшие от последствий войны, получили единовременную материальную помощь.

Всего в Мстиславском районе юбилейные медали будут вручены 15 ветеранам.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.