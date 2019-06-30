Как будет перекрыто движение на День Независимости в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город





На время проведения шествия, с 10 до 11 утра, в Слуцке будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам 14-ти Партизан от мемориального комплекса и улица Ленина до центральной площади. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в отделе ГАИ Слуцкого РОВД.

Затем колонна пройдёт от центральной площади по улице М. Богдановича на улицу Софии Слуцкой («набережная»), где с 11:00 до 11:30 пройдёт реконструкция боя - театрализованная постановка «Освобождение». В связи с этим примерно с 11:00 до 12:00 будет закрыто движение по улице Софии Слуцкой от М. Богдановича до Красноармейской.

Вечером движение по улице Софии Слуцкой будет ограничено на 15 минут - на время проведения праздничного фейерверка, который запланирован на 23:00. Движение возле центральной площади во время концерта перекрывать не планируется.

Полную программу Дня Независимости и Дня города в Слуцке смотрите по ссылке .



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