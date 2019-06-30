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Ветеранам и бывшим узникам продолжают вручать юбилейные медали – Фото

01.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь представители власти, депутатского корпуса, военкоматов вручают юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного удержания. В эти дни в адрес свидетелей истории звучат искренние слова благодарности и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни.

 

Ветеранам и бывшим узникам продолжают вручать юбилейные медали – Фото

 

Первые юбилейные медали в торжественной обстановке в райисполкоме вручил глава района Сергей Кулагин в День города, 26 июня. Визиты на дом к ветеранам были запланированы накануне Дня Независимости и непосредственно в праздничный день.

 

Ветеранам и бывшим узникам продолжают вручать юбилейные медали – Фото

 

Ветеранам и бывшим узникам продолжают вручать юбилейные медали – Фото

 

Заместитель председателя райсполкома по экономике Ирина Сухубаевская и начальник группы призыва на военную службу военкомата Горецкого и Дрибинского районов Павел Ищук вручили юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Алексеевичу Руксову в агрогородке Коптевка. 1 июля у Анатолия Алексеевича был день рождения – ему исполнилось 95 лет. Ветерану вручили ценный подарок.

 

Ветеранам и бывшим узникам продолжают вручать юбилейные медали – Фото

 

Ветеранам и бывшим узникам продолжают вручать юбилейные медали – Фото

 

Ветеранам и бывшим узникам продолжают вручать юбилейные медали – Фото

 

В этот день почетную миссию выполнили военный комиссар военкомата Горецкого и Дрибинского районов Александр Шкиндеров, председатель Ректянского сельисполкома Геннадий Лукашков и специалист по социальной работе Светлана Павлова. Они вручили юбилейную медаль бывшей узнице Марии Емельяновне Сутоцкой из агрогородка Красулино.

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова


 
 
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  В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь представители власти, депутатского корпуса, военкоматов вручают юбилейные медали «75 лет освобождения...
 
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