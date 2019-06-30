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Ветеранам и бывшим узникам продолжают вручать юбилейные медали – Фото
01.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь представители власти, депутатского корпуса, военкоматов вручают юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного удержания. В эти дни в адрес свидетелей истории звучат искренние слова благодарности и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Первые юбилейные медали в торжественной обстановке в райисполкоме
Заместитель председателя райсполкома по экономике Ирина Сухубаевская и начальник группы призыва на военную службу военкомата Горецкого и Дрибинского районов Павел Ищук вручили юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Алексеевичу Руксову в агрогородке Коптевка. 1 июля у Анатолия Алексеевича был день рождения – ему исполнилось 95 лет. Ветерану вручили ценный подарок.
В этот день почетную миссию выполнили военный комиссар военкомата Горецкого и Дрибинского районов Александр Шкиндеров, председатель Ректянского сельисполкома Геннадий Лукашков и специалист по социальной работе Светлана Павлова. Они вручили юбилейную медаль бывшей узнице Марии Емельяновне Сутоцкой из агрогородка Красулино.
Валерия Дроздовская
Фото Михаила Левцова
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В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь представители власти, депутатского корпуса, военкоматов вручают юбилейные медали «75 лет освобождения...
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