Ветеранам и бывшим узникам продолжают вручать юбилейные медали – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь представители власти, депутатского корпуса, военкоматов вручают юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного удержания. В эти дни в адрес свидетелей истории звучат искренние слова благодарности и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни.





Первые юбилейные медали в торжественной обстановке в райисполкоме вручил глава района Сергей Кулагин в День города, 26 июня. Визиты на дом к ветеранам были запланированы накануне Дня Независимости и непосредственно в праздничный день.









Заместитель председателя райсполкома по экономике Ирина Сухубаевская и начальник группы призыва на военную службу военкомата Горецкого и Дрибинского районов Павел Ищук вручили юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Алексеевичу Руксову в агрогородке Коптевка. 1 июля у Анатолия Алексеевича был день рождения – ему исполнилось 95 лет. Ветерану вручили ценный подарок.













В этот день почетную миссию выполнили военный комиссар военкомата Горецкого и Дрибинского районов Александр Шкиндеров, председатель Ректянского сельисполкома Геннадий Лукашков и специалист по социальной работе Светлана Павлова. Они вручили юбилейную медаль бывшей узнице Марии Емельяновне Сутоцкой из агрогородка Красулино.

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова