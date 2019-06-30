Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте молодые пограничники сегодня присоединились к акции "Беларусь помнит. Помним каждого", передает корреспондент БЕЛТА.





Военнослужащие срочной службы Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского возложили цветы к памятнику воину-освободителю на Гарнизонном кладбище. Почтили память героев минутой молчания.









Владислав Василевский был совсем мал, когда ушел из жизни его прадед-фронтовик Николай Коньков, но память о нем сохранил на многие годы. "В республике, наверное, нет семьи, которую бы не затронула война. Мой прадед был морским летчиком, провел не одну боевую операцию, у него множество боевых наград. Маленьким я часто трогал его медали, но не до конца понимал всю их значимость. Сейчас, возлагая цветы к мемориалу, особенно осознаешь ценность подаренной свободы. Только вниманием, уважением памяти мы можем отдать дань их подвигу", - подчеркнул молодой человек.

Прадед его сослуживца Павла Цемени - Михаил Скрунда - тоже воевал, в 1942 году был пленен и около двух лет провел в концлагере. После освобождения оказался на передовой, закончил войну в Венгрии. "Мы испытываем гордость за предков, которые сражались, чтобы у нас над головой было мирное небо. В особенности - за пограничников, которые первыми приняли на себя удар врага", - сказал Павел Цеменя.

Эту мысль разделяют все пограничники. "Есть такая фраза, что не каждому дано ходить на первых и последних метрах земли белорусской. Именно пограничники стоят на страже рубежей. Они всегда первыми готовы встретить любую опасность, которая будет угрожать территориальной целостности и независимости", - отметил официальный представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев. Его прадед Николай Дмитриев воевал до самой Победы, участвовал в боях за освобождение Бреста.





К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились также старшеклассники Брестского района, молодые специалисты и ветераны труда в Жабинковском районе. Цветы к памятникам защитникам возложат и в других районах области.-0-

Фото Брестского горисполкома