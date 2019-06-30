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Белоруска подделывала подписи клиентов и брала рассрочки на смартфоны. Теперь ей грозит срок
Источник материала: Tut.by
Стародорожский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Беларуси.
По информации СК, подозреваемая работала специалистом в одном из филиалов сотовой связи в райцентре и имела доступ к базе персональных данных клиентов, которые приобретали SIM-карты.
От их имени женщина подделывала подписи в договорах на покупку мобильных телефонов в рассрочку, а после продавала гаджеты и забирала деньги себе.
Ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 380 (подделка и использование официального документа, совершенные повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Теперь подозреваемой грозит до пяти лет ограничения свободы или до трех лет лишения свободы.
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Ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 380 (подделка и использование официального документа, совершенные повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь
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