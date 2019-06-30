25 лет отборных мемов. Тест по фразам Лукашенко, которые ушли в народ

Источник материала: Tut.by

В этом году исполняется четверть века с момента, когда Лукашенко стал президентом Беларуси. Опустим серьезные темы вроде экономики или образования. Предлагаем вспомнить, как мы все это время хихикали над очередным приколом, вылетевшим из уст президента. Раздеваться и работать? Пф, это для слабых. Мы приготовили вам мегатест по ярким фразочкам, которые вы тоже наверняка знаете. Nostalgie, товарищи!

«Четверть века» — спецпроект TUT.BY об итогах 25-летнего правления Александра Лукашенко, который выиграл свои первые президентские выборы 10 июля 1994 года. Мы посмотрим, что он сделал с тех пор, как он изменил Беларусь. У нас нет задачи восхвалять или очернять политику президента, 25 лет — достаточно, чтобы каждый сам сделал свои выводы. Мы лишь попробуем честно разобраться, что произошло.