Как белорусские бегуны помогают детям с инвалидностью. Три жизненные истории

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы рассказывали о белорусах, для которых — не вопрос пробежать пару сотен километров во имя благотворительности. Возможность жертвовать крупные суммы в помощь детям таким образом пять лет назад предложили velcom | A1 . Сегодня компания сообщила о завершении проекта, на смену которому придут новые социальные инициативы.

За это время проект #velcombegom достиг впечатляющих результатов: более 60 тысяч участников, 520 тысяч километров дистанции и 700 тысяч рублей финансовой помощи. По итогам всех благотворительных забегов денежные средства получили 18 учреждений, в которых лечение, реабилитацию и обучение проходят дети из разных регионов Беларуси. Мы посетили три из них, поговорив с совершенно конкретными ребятами, чья жизнь стала лучше, благодаря проекту.

«Вдруг это ошибка, и нет никакого ДЦП?»

В «Ветразе» мы знакомимся с чудесной семьей Сидоренко, которые приезжают сюда на реабилитацию из Барани, что в Оршанском районе, уже шестой раз.



Нина, Максим и Влад Сидоренко

Детский реабилитационный оздоровительный центр «Ветразь» находится в деревне Костени в Поставском районе. Здесь занимаются реабилитацией детей с пульмонологическими, кардиоревматологическими, травматолого-ортопедическими и психоневрологическими заболеваниями. «Ветразь» стали бенефициаром прошлогодней акции #velcombegom «Бегущие города».

— У меня двое сыновей, — рассказывает Нина Сидоренко. Старшему Владу — 11 лет. Максиму — 7. Он с инвалидностью с детства. Диагноз — спастический тетрапарез третьей степени тяжести, задержка психоречевого развития. Окончательно нам его поставили, когда малышу исполнился годик. Знаете, до этого часы в нашем доме будто остановились. Мы замерли в ожидании чуда: вдруг все само собой разрешится, вдруг это ошибка, и нет никакого ДЦП? Но чуда не случилось…



Нина Сидоренко с сыном Максимом

Спустя несколько курсов медикаментозного лечения, семья приступила к долгому процессу реабилитации.

Пару лет назад семью Сидоренко ожидал еще один «удар под дых»: простая инфекция, которую подхватил старший Влад, дала серьезные осложнения на суставы. Врачи заговорили о ревматоидном артрите. И снова начались долгие недели в больнице — теперь уже со вторым ребенком.





— Я стала искать реабилитационный центр, в котором одновременно смогли бы проходить курсы лечения и Влад, и Максим. Не думала, что обнаружу что-то в Беларуси. Но в «Ветразе» мы нашли не только необходимые нам отделения по обоим профилям, но и комфортные условия проживания: место больше похоже на санаторий, а не на больницу, — рассказывает Нина.

До обеда дети проходят все процедуры, а после отправляются в расположенный тут же центр досуга. Влад работает там с педагогами, Максим — с дефектологом.

— Очень ценно, что Влад может продолжать тут свои занятия вокалом и танцами. Дома он посещает музыкальную школу и хореографическую студию. Я с удовольствием поддерживаю страсть сына к сцене: шью костюмы, придумываю номера, иногда даже сама выступаю, — говорит мама.





Второй год подряд Нина организовывает в родном городе благотворительные акции по сбору средств для реабилитации Максима. Ее поддерживают творческие коллективы региона, выступая на мероприятия бесплатно.

В прошлом году в «Ветразе» обновились несколько кабинетов, пришли на работу новые специалисты.





— Каждый шажок в развитии нашего Максима — достижение для нас, — рассказывает Нина. — А тут он стал на глазах прогрессировать. Он очень любознательный мальчик, его умственные способности, к счастью, не пострадали. Когда впервые в этом году посетил новую комнату мультисенсорной терапии в «Ветразе», с ним случился настоящий прорыв. Долгое время он мог сидеть сам не более пяти минут. А в этой волшебной комнате, где пол — это виртуальная игровая площадка с постоянно изменяющимися картинками и локациями, мой ребенок может сидеть уже полчаса. Я знаю, что новая техника, а также комната для мультисенсорной терапии были закуплены на деньги, полученные в ходе акции #velcombegom. Благодаря людям, которые бегали, мой сын смог сидеть ровненько и красиво. «Бегущие города» помогли нам приблизиться к заветной цели и увеличили шансы Максима на нормальную жизнь.





— Мой брат — веселый, озорной и очень умный, — присоединяется к беседе Влад Сидоренко. — Любит со мной играть: мы собираем с ним пазлы и смотрим мультики. Любим «Простоквашино», «Фиксиков» и «Смешариков», а еще видео на ютубе с гонками. Я очень люблю брата и стараюсь во всем помогать маме с уходом за Максом.





О своей болезни Влад вспоминать не любит. Да и вообще, честно признается, что больше никогда не хочет в больницу.

«Я не хочу, чтобы во мне видели слабого»

В 2016 году белорусы бегали «километры помощи» и для развития Ивенецкого детского дома-интерната.

В Ивенце знакомимся с Вадимом Стрельским. Ему 19 лет, и он уже считается выпускником местного дома-интерната для детей с особенностями физического развития.



Вадим Стрельский

Инвалидность у Вадима с детства. Но на своей коляске он смог стать неоднократным победителем и призером в состязаниях по танцам.

Ивенецкий дом-интернат для детей с особенностями физического развития был открыт в 1962 году. Сегодня в нем проживает 50 воспитанников. В основном это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Многие из них передвигаются только на колясках. В доме-интернате им оказывают медицинскую, педагогическую, коррекционную помощь. Тут работают кружки по интересам и спортивные секции. Кроме того, выпускникам помогают получить профессиональное образование.

Вадим рассказывает, что всегда любил физкультуру.





— В детстве у меня не было телефонов, видеоигр, поэтому я постоянно занимался спортом. Ну и что, что я на коляске? Я не хочу, чтобы во мне видели слабого. Стараюсь не уступать никому ни в одной игре. Когда к тебе относятся, как к здоровому, ты добиваешься результата гораздо быстрее. Все люди равны, у каждого есть какие-то свои трудности. Дети с такими нарушениями, как у меня, — очень сильные. Если болит голова, я не буду жалеть себя, отказываться ходить на учебу и так далее. Просто продолжу идти к своей цели.

Юноша давно занимается спортивными танцами на колясках: только с партнершей Катей танцует уже 12 лет. Вместе они объездили практически всю Беларусь.

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— Хорошо помню наш первый танец, — вспоминает Вадим. — Это был вальс. Как же было сложно его поставить! Но мне так сильно хотелось добиться успеха, что я не отступал.

Вадим очень любит быструю езду. Подолгу тренируется, ездит по неровным дорогам на улице, чтобы потом соперничать с машинами, велосипедистами и ходящими сверстниками.

— Сейчас я думаю всерьез заняться лыжными гонками на санях. После очередной республиканской спартакиады для детей с инвалидностью в Стайках меня заметил тренер — предложил попробовать себя в этом деле.



Вадим с гордостью показывает все свои награды

Но танцы Вадим тоже не бросает. Вместе с Катей они занимаются на новой площадке со специальным упругим материалом. На таком покрытии гораздо удобнее ездить на коляске. Эту площадку в Ивенце также построили за средства, перечисленные в рамках проекта #velcombegom. Здесь можно поиграть в футбол, баскетбол, натянута сетка для волейбола и пионербола.





Вадим признается, что покидать интернат ему будет грустно:

— Все наши педагоги — неслучайные люди, которые очень вкладываются в нас, делают все, что только можно, чтобы помочь. Я скоро уеду, освоюсь и научусь жить один. Боюсь, конечно, перемен, но это — нормально и нестыдно.





«Тупить в телефон — это не про меня»

Следующая наша остановка — Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Минске. В этом году именно он наряду с Гомельским областным центром олимпийского резерва стали бенефициарами акции «Европейские забеги» .

Акция «Европейские забеги», завершившаяся вместе с окончанием II Европейских игр, поставила яркую точку в пятилетней истории проекта #velcombegom.

В Минске тренируется Екатерина Мышко. Ей 16, и она — член белорусской национальной команды по фехтованию на инвалидных колясках. Катя обожает спорт и успешно выступает на международных соревнованиях.



Екатерина Мышко

— Только благодаря спорту я справилась со своей болью, — признается девушка. — Врачи говорили: тебе нельзя поднимать тяжести, давать нагрузки на ноги, но у меня всегда был свой план. Я пробовала бег, баскетбол, плавание и даже бокс, но остановилась на фехтовании.

Путь в национальную команду был длинным и непростым. В течение нескольких месяцев тренеры из Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов убеждали Катю, что там ее ждут отличные перспективы. Но она говорила: «Нет!»





— Знаете, в чем было дело? Не в моих капризах. А в страхе перед инвалидной коляской. Со своим диагнозом (спастическая диплегия) я могу ходить сама, но для занятий фехтованием там мне необходимо было пересесть на «колеса». Меня это вводило в ступор: я ведь с детства делала все, чтобы не быть колясочником. Видела, как нелегко приходится ребятам, которые не могут ходить. И все же я поборола свой страх. Это была настоящая победа над собой, чтобы жить полноценной жизнью, — признается героиня.





Последние сомнения насчет занятий фехтованием развеялись в Варшаве, куда Катя приехала на чемпионат мира. Там девушка заняла пятое место и поняла окончательно, что фехтование — это ее.

Потом был чемпионат мира среди молодежи до 23 лет в ОАЭ, где собрались сильнейшие фехтовальщики мира из 43стран. Там Катя заняла седьмое место: помешала травма, но она на этот счет не переживает. Говорит, что все еще впереди.





— Порой мне ужасно больно физически не только после тренировок, но и во время их проведения, — сетует она. — Но я знаю, для чего это все. Можно было бы сидеть на диване и смотреть телевизор, тупить в телефон, но это не про меня. Есть люди с инвалидностью, которые только и ждут, что им что-то дадут, считают, что им должны. Это — не моя история. Спорт — вот, что про меня. Это не хобби, не увлечение, это моя жизнь.



#velcombegom: как это было

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Акция «Европейские забеги» #velcombegom проходила с 12 мая по 30 июня. Более 227 000 километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями пробежали не только белорусы, но и участники, а также гости II Европейских игр. Общая сумма благотворительной помощи от velcom | A1 по итогам акции составит 200 000 рублей.