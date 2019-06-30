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#velcombegom финиширует: 5 лет, 520 тыс. километров и Br700 тыс в помощь детям
Источник материала: Интерфакс
Более 60 тысяч участников, 520 тысяч километров дистанции и более 700 000 рублей финансовой помощи от компании velcom | A1 – таковы результаты большого благотворительного проекта #velcombegom за 5 лет. Яркой точкой проекта в этом году стала международная акция "Европейские забеги". Ее общая дистанция составила более 227 000 километров, которые пробежали более 20 000 участников, включая знаменитых белорусских и иностранных спортсменов и участников II Европейских игр.
Социальный проект #velcombegom начал свой забег в 2015 году и стал одной из самых масштабных социальных инициатив компании velcom | A1. По итогам 5 сезонов благотворительных забегов финансовую помощь от компании на общую сумму более 700 000 рублей получили 18 детских учреждений из всех регионов Беларуси. Проводились забеги в помощь детским домам, профильным медицинским центрам, центрам реабилитации. За 5 лет #velcombegom сумел сделать настоящим мейнстримом тему бега в благотворительных целях, которую подхватили многие компании и активисты.
"#velcombegom стал символом бега в благотворительных целях в Беларуси. За 5 лет проект охватил все регионы страны и дошел до каждого города. Финальный сезон в партнерстве со II Европейскими играми стал самым результативным и вывел проект на международный уровень. Этой рекордной акцией мы завершаем #velcombegom. Мы искренне благодарны белорусам и жителям других стран, которые в течение этих 5 лет поддерживали нас и выходили на пробежки! Всех, кто желает помочь детям, ждут новые не менее яркие общественные инициативы от нашей компании", – подчеркнул Николай Юшкевич, первый заместитель генерального директора компании velcom | A1.
В 2018 г. после благотворительной акции SunRun Challenge #velcombegom помощь в размере 50 000 рублей была оказана ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития". В 2018 г. по итогам республиканской акции "Бегущие города" благотворительную помощь от компании velcom | A1 получили сразу 6 областных детских центров медицинской реабилитации во всех регионах нашей страны. Акция "Бегущие города" была отмечена и на международном уровне – вошла в ТОП-3 лучших коммуникационных проектов Восточной Европы международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018.
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Более 60 тысяч участников, 520 тысяч километров дистанции и более 700 000 рублей финансовой помощи от компании velcom | A1 – таковы результаты большого благотворительного...
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