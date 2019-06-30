velcombegom финиширует: 5 лет, 520 тыс. километров и Br700 тыс в помощь детям

Источник материала: Интерфакс

Более 60 тысяч участников, 520 тысяч километров дистанции и более 700 000 рублей финансовой помощи от компании velcom | A1 – таковы результаты большого благотворительного проекта #velcombegom за 5 лет. Яркой точкой проекта в этом году стала международная акция "Европейские забеги". Ее общая дистанция составила более 227 000 километров, которые пробежали более 20 000 участников, включая знаменитых белорусских и иностранных спортсменов и участников II Европейских игр.



Акция "Европейские забеги" прошла с 12 мая по 30 июня в партнерстве со II Европейскими играми и стала их символической пара-составляющей. В помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями пробежали не только белорусы, но и участники и гости II Европейских игр. В общий результат "Европейских забегов" включены и все легкоатлетические дистанции игр – а это без малого 350 километров, а также вся дистанция эстафеты "Пламя мира" – более 7700 километров.

Социальный проект #velcombegom начал свой забег в 2015 году и стал одной из самых масштабных социальных инициатив компании velcom | A1. По итогам 5 сезонов благотворительных забегов финансовую помощь от компании на общую сумму более 700 000 рублей получили 18 детских учреждений из всех регионов Беларуси. Проводились забеги в помощь детским домам, профильным медицинским центрам, центрам реабилитации. За 5 лет #velcombegom сумел сделать настоящим мейнстримом тему бега в благотворительных целях, которую подхватили многие компании и активисты.



Отличительной особенностью благотворительного проекта #velcombegom всегда было то, что принять в нем участие могут все желающие: профессиональные атлеты, любители бега и просто неравнодушные люди. Для этого в период проведения акции нужно было выходить на пробежки, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хэштегом #velcombegom.

"#velcombegom стал символом бега в благотворительных целях в Беларуси. За 5 лет проект охватил все регионы страны и дошел до каждого города. Финальный сезон в партнерстве со II Европейскими играми стал самым результативным и вывел проект на международный уровень. Этой рекордной акцией мы завершаем #velcombegom. Мы искренне благодарны белорусам и жителям других стран, которые в течение этих 5 лет поддерживали нас и выходили на пробежки! Всех, кто желает помочь детям, ждут новые не менее яркие общественные инициативы от нашей компании", – подчеркнул Николай Юшкевич, первый заместитель генерального директора компании velcom | A1.



Неизменным в течение последних 5 лет оставался главный принцип #velcombegom – это помощь детям. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую поддержку получили ГУ "Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов" Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (2015 г.), Белорусский детский хоспис (2015 г.), Ивенецкая школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата (2016 г.), специализированные интернаты в Речице и Осиповичах (2016 г.), Республиканский научно-практический центр детской хирургии (2017 г.), Республиканская детская больница медицинской реабилитации (2017 г.).

В 2018 г. после благотворительной акции SunRun Challenge #velcombegom помощь в размере 50 000 рублей была оказана ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития". В 2018 г. по итогам республиканской акции "Бегущие города" благотворительную помощь от компании velcom | A1 получили сразу 6 областных детских центров медицинской реабилитации во всех регионах нашей страны. Акция "Бегущие города" была отмечена и на международном уровне – вошла в ТОП-3 лучших коммуникационных проектов Восточной Европы международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018.



Акция "Европейские забеги" проводилась компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь. По итогам "Европейских забегов" компания velcom | A1 окажет благотворительную помощь Республиканскому центру олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельскому областному центру олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Сумма благотворительной помощи составит 200 000 рублей, по 100 000 каждому учреждению-бенефициару.