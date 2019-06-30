ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

#velcombegom финиширует: 5 лет, 520 тыс. километров и Br700 тыс в помощь детям

01.07.2019 15:35 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Более 60 тысяч участников, 520 тысяч километров дистанции и более 700 000 рублей финансовой помощи от компании velcom | A1 – таковы результаты большого благотворительного проекта #velcombegom за 5 лет. Яркой точкой проекта в этом году стала международная акция "Европейские забеги". Ее общая дистанция составила более 227 000 километров, которые пробежали более 20 000 участников, включая знаменитых белорусских и иностранных спортсменов и участников II Европейских игр.

#velcombegom финиширует: 5 лет, 520 тыс. километров и Br700 тыс в помощь детям
Акция "Европейские забеги" прошла с 12 мая по 30 июня в партнерстве со II Европейскими играми и стала их символической пара-составляющей. В помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями пробежали не только белорусы, но и участники и гости II Европейских игр. В общий результат "Европейских забегов" включены и все легкоатлетические дистанции игр – а это без малого 350 километров, а также вся дистанция эстафеты "Пламя мира" – более 7700 километров.

Социальный проект #velcombegom начал свой забег в 2015 году и стал одной из самых масштабных социальных инициатив компании velcom | A1. По итогам 5 сезонов благотворительных забегов финансовую помощь от компании на общую сумму более 700 000 рублей получили 18 детских учреждений из всех регионов Беларуси. Проводились забеги в помощь детским домам, профильным медицинским центрам, центрам реабилитации. За 5 лет #velcombegom сумел сделать настоящим мейнстримом тему бега в благотворительных целях, которую подхватили многие компании и активисты.

#velcombegom финиширует: 5 лет, 520 тыс. километров и Br700 тыс в помощь детям
Отличительной особенностью благотворительного проекта #velcombegom всегда было то, что принять в нем участие могут все желающие: профессиональные атлеты, любители бега и просто неравнодушные люди. Для этого в период проведения акции нужно было выходить на пробежки, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хэштегом #velcombegom.

"#velcombegom стал символом бега в благотворительных целях в Беларуси. За 5 лет проект охватил все регионы страны и дошел до каждого города. Финальный сезон в партнерстве со II Европейскими играми стал самым результативным и вывел проект на международный уровень. Этой рекордной акцией мы завершаем #velcombegom. Мы искренне благодарны белорусам и жителям других стран, которые в течение этих 5 лет поддерживали нас и выходили на пробежки! Всех, кто желает помочь детям, ждут новые не менее яркие общественные инициативы от нашей компании", – подчеркнул Николай Юшкевич, первый заместитель генерального директора компании velcom | A1.

#velcombegom финиширует: 5 лет, 520 тыс. километров и Br700 тыс в помощь детям
Неизменным в течение последних 5 лет оставался главный принцип #velcombegom – это помощь детям. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую поддержку получили ГУ "Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов" Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (2015 г.), Белорусский детский хоспис (2015 г.), Ивенецкая школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата (2016 г.), специализированные интернаты в Речице и Осиповичах (2016 г.), Республиканский научно-практический центр детской хирургии (2017 г.), Республиканская детская больница медицинской реабилитации (2017 г.).

В 2018 г. после благотворительной акции SunRun Challenge #velcombegom помощь в размере 50 000 рублей была оказана ГУ "Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития". В 2018 г. по итогам республиканской акции "Бегущие города" благотворительную помощь от компании velcom | A1 получили сразу 6 областных детских центров медицинской реабилитации во всех регионах нашей страны. Акция "Бегущие города" была отмечена и на международном уровне – вошла в ТОП-3 лучших коммуникационных проектов Восточной Европы международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018.

#velcombegom финиширует: 5 лет, 520 тыс. километров и Br700 тыс в помощь детям
Акция "Европейские забеги" проводилась компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь. По итогам "Европейских забегов" компания velcom | A1 окажет благотворительную помощь Республиканскому центру олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельскому областному центру олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Сумма благотворительной помощи составит 200 000 рублей, по 100 000 каждому учреждению-бенефициару.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 60 тысяч участников, 520 тысяч километров дистанции и более 700 000 рублей финансовой помощи от компании velcom | A1 – таковы результаты большого благотворительного...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Кожаный мяч» среди девочек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика