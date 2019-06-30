Соболенко проиграла 139-й ракетке мира в первом раунде «Уимблдона»

Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде Уимблдона, проиграв в первом круге словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 2:6, 4:6.



Фото: Reuters

За весь матч Арина сделала лишь один брейк, позволив при этом сопернице четырежды выиграть на чужой подаче.

Одним из ключевых факторов поражения стало огромное количество невынужденных ошибок белоруски. У Соболенко это число достигло 28, в то время как у Рыбариковой всего 13.

Арина также восемь раз допускала двойные ошибки (словачка только дважды).

Наконец, Соболенко не сделала ни одного эйса, тогда как занимающая 139-е место в рейтинге WTA Магдалена Рыбарикова — четыре.