Какие мероприятия пройдут на Сенненщине в День Независимости Республики Беларусь

Уважаемые сенненцы, гости города и района!
Приглашаем вас принять участие в праздновании Дня Независимости Республики Беларусь, 75-летия освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков.
Парк 40-летия Победы г.Сенно
9.30 — возложение у Аллеи Героев, в Парке Трех Героев, у памятников погибшим воинам
11.00-12.30 — торжественное мероприятие «Гордимся Родиной своей»
12.30-13.00 — праздничная программа ансамбля«Славянское братство» г.Починок Смоленской области (Российская Федерация)
13.00-16.00 — спортивные соревнования и футбольный фестиваль «Папа, мама, я – футбольная семья»
20.00-20.30 — концертная программа «Мы – молодые»
20.30-21.30 — этнодискотека «Танчым па-беларуску»
21.30-22.50 — концертная программа группы «СССР»
22.50-22.55 — акция «Свеча памяти»
22.55-23.00 — акция «Споем Гимн вместе»
23.00-23.10 — праздничный фейерверк
23.10-24.00 – тематическая дискотека с участием ВИА «Судьба»
Будут работать тематические площадки
Подворья сельских Советов
9.30-13.00 — «Город мастеров»:
— выставка работ мастеров Дома ремесел;
— площадка отделения дневного пребывания инвалидов;
— площадка Центра детей и молодежи
(аквагрим,фотозона, сувениры)
— выставка творческих работ учащихся Сенненской
школы-интерната;
— площадка «Казачий курень» (СШ № 2);
— выставка работ «В мире прекрасного»
(Студенковская ДССШ).
Выставка-инсталляция «75 книг о Великой Отечественной
войне» (Сенненская ЦБС)
Площадка «Лото здоровья» (РЦГЭ)
Площадка «Беларуская хатка» (ЦРБ)
Конкурс «Все дело в шляпке»
Фотозона «Память поколений» (огневая точка, шалаш
командира, лесная школа, кухня, выставка музейных
предметов (музей и детская библиотека)
«На привале»: полевая кухня, солдатская каша,
выставка оружия
«Мы – белорусы!» (площадка районной организации РОО
«Белая Русь» и районной организации
общественного объединения «Белорусский союз женщин»)
9.00-11.00
12.00-16.00 — аттракционы
9.00 – 16.00
20.00-24.00 — праздничная торговля