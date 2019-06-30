ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие мероприятия пройдут на Сенненщине в День Независимости Республики Беларусь

01.07.2019 — Разное | Голас Сененшчыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Голас Сененшчыны

Уважаемые сенненцы, гости города и района!

Какие мероприятия пройдут на Сенненщине в День Независимости Республики Беларусь

 

Приглашаем вас принять участие в праздновании Дня Независимости Республики Беларусь, 75-летия освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков.

Парк 40-летия Победы г.Сенно

9.30 — возложение у Аллеи Героев, в Парке Трех Героев, у памятников погибшим воинам

11.00-12.30 — торжественное мероприятие «Гордимся Родиной своей»

12.30-13.00 — праздничная программа ансамбля«Славянское братство» г.Починок Смоленской области (Российская Федерация)

13.00-16.00 — спортивные соревнования и футбольный фестиваль «Папа, мама, я – футбольная семья»

20.00-20.30 — концертная программа «Мы – молодые»    

20.30-21.30 — этнодискотека «Танчым па-беларуску»

21.30-22.50 — концертная программа группы «СССР»

22.50-22.55 — акция «Свеча памяти»

22.55-23.00 — акция «Споем Гимн вместе»

23.00-23.10 — праздничный фейерверк

23.10-24.00 – тематическая дискотека с участием ВИА «Судьба»

                     Будут работать тематические площадки

                     Подворья сельских Советов

 9.30-13.00  —  «Город мастеров»:

                     — выставка работ мастеров Дома ремесел;

                     — площадка отделения дневного пребывания инвалидов;

                     — площадка Центра детей и молодежи

                    (аквагрим,фотозона, сувениры)

                     — выставка творческих работ учащихся Сенненской            

                       школы-интерната;

                      — площадка «Казачий курень» (СШ № 2);

                      — выставка работ «В мире прекрасного»

                    (Студенковская ДССШ).

                   Выставка-инсталляция «75 книг о Великой Отечественной

                    войне» (Сенненская ЦБС)  

                  Площадка «Лото здоровья» (РЦГЭ)

                  Площадка «Беларуская хатка» (ЦРБ)

                  Конкурс «Все дело в шляпке»

                   Фотозона «Память поколений» (огневая точка, шалаш  

                  командира, лесная школа, кухня, выставка музейных

                 предметов (музей и детская библиотека)

                 «На привале»: полевая кухня, солдатская каша,

                выставка оружия

                «Мы – белорусы!» (площадка районной организации РОО    

                «Белая Русь» и районной организации

               общественного объединения «Белорусский союз женщин»)

   9.00-11.00    

   12.00-16.00   — аттракционы

 

   9.00 – 16.00

   20.00-24.00   — праздничная торговля

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые сенненцы, гости города и района!   Приглашаем вас принять участие в праздновании Дня Независимости Республики Беларусь, 75-летия освобождения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск приносит самую большую прибыль от иностранных туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика