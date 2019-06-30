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В Беларусь идет похолодание: ночью в четверг +11

01.07.2019 16:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кратковременный дождь и грозы ожидаются со 2 июля в Беларуси, на неделе ночью температура может опуститься до 11 градусов.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидроматцентр.

Во вторник ночью будет 11-17 градусов тепла, днем – от 18 до 20 в южных и от 20 до 26 в остальных районах страны.

3 июля, в среду, ожидается усиление ветра, опять дожди. Ночью – 8-15 с плюсом, днем – 15-22 тепла. 4 и 5 июля – кратковременный дождь, ночью от 6 до 11-12 тепла, днем – от 15 до 25.

 
 
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Кратковременный дождь и грозы ожидаются со 2 июля в Беларуси, на неделе ночью температура может опуститься до 11 градусов.
 
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