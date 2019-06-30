В последний день июня в Волковыске воздух прогрелся до 32,0 градуса тепла, что на 1,6 градуса выше рекорда, зафиксированного 30 июня 1997 года.
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Еще один температурный рекорд дня побит в Волковыске
01.07.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В последний день июня в Волковыске воздух прогрелся до 32,0 градуса тепла, что на 1,6 градуса выше рекорда, зафиксированного 30 июня 1997 года.
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В последний день июня в Волковыске воздух прогрелся до 32,0 градуса тепла, что на 1,6 градуса выше рекорда, зафиксированного...
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