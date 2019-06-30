Дар родному городу. Новое время старого храма

Источник материала: Ивьевский край

Куранты ў Іўі





Вось чуецца звон тых івейскіх курантаў,

Якія ўпрыгожылі вежу нядаўна.

Касцёл на узвышшы застыў дамінантай

У гонар апосталаў Пятра і Паўла.

Ад гэтага звону мацнеем мы духам.

Наш час, як найлепей, цяпер асэнсуем.

Касцельны гадзіннік гатовы мы слухаць, —

Тут водгук мінулых стагоддзяў адчуем.

Вось ярусы вежаў касцёла з карнізам,

Кляштар бернардзінцаў ды рысы барока —

здалёку заўважым Івейшчыны візу

З крыжамі, што ў неба імкнуцца высока.

Паэзію жыцця для сябе тут адкрыем,

Духоўнасць, прастору і сэнс існавання,

Гадзінніка стрэлкі, нібыта жывыя,

Вядуць да малітвы і грэхапрызнання.

Куранты ў Іўі нас звонам лагодзяць

І спраўна заўжды адмяраюць наш час.

Касцел,заснаваны ў 1631 годзе,

Па сённяшні дзень вельмі радуе нас.

29 июля католический мир отметил большой праздник — День святых апостолов Петра и Павла. Для прихожан Ивьевского католического храма, освященного в память великих святых апостолов - торжество особенное. Весь день в костел шли люди: вознести хвалу Богу, помолиться о своем храме, о здоровье родных и близких, здравствующих и упокоенных мужчин, имя которым Петр или Павел, послушать проповеди своего духовного наставника и высокого гостя храма и прихожан епископа Минско-Могилевской епархии Юрия Кособуцкого.

Этому дню было приурочено и еще одно неординарное событие — перед вечерней службой состоялось освещение часов, недавно водруженных на фронтоне здания костела. Бой их курантов и сопровождающие его мелодии звучат в эти дни над всем городом.

После всеобщей молитвы и освящения часов, к собравшимся обратился епископ Юрий Кособуцкий.

Он отметил, что часы сопровождают жизнь каждого человека, с них начинается день и ими заканчивается, по ним мы планируем свои дела, свой уход на работу, свои молитвы Богу, отдых, сон, деловые и личные встречи. Потому что есть время жить, трудиться, творить добро.

Монсеньер Юрий Кособуцкий поздравил прихожан костела с праздником, пожелал, чтобы куранты на костеле отсчитывали дни и годы жизни прихожан, их счастливые часы, их добрые дела.

Ксендз Ян прочитал стихотворение нашего земляка, поэта, педагога, композитора из Столбцов Евгения Карпутя, посвященное именно установлению часов.

Новые часы на фронтоне старого костела — это дар городу и храму от уроженца города Ивье, жителя города Лида, бывшего председателя Лидского суда Иосифа Брониславовича Бойса.

Эти часы, эти куранты дороги не только по своей стоимости. Гораздо выше другая ценность. Их Иосиф Брониславович дарит храму в память о родителях Брониславе Никодимовне и Брониславе Ивановиче Холяво от себя, своей сестры Ядвиги Брониславовны Юферовой и от рано умершего брата Виталия.

…Лично я не верю в пришельцев и в машины времени. Они существуют только в воображении фантастов. Но зато свято верю в то, что в стране Память время всегда только одно — настоящее. Эта память о родных людях, давших жизнь, научивших ее ценить и уважать, идти по ней ровной и честной дорогой, любить, уважать, быть благодарными, и вылилась в бой курантов над Ивьем в самом святом на этой земле для каждого католика месте – на здании костела. Пусть они отсчитывают новое время старого костела. И пусть оно будет благодатным, благословенным Богом.





В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.