Арина Соболенко проиграла 139-й ракетке мира в первом круге Уимблдона



Сегодня на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба стартовал 133-й Уимблдонский турнир, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой из четырех белорусских участниц одиночного разряда в борьбу вступила Арина Соболенко (11-й номер рейтинга WTA). В поединке 1/64 финала одиночного разряда она встречалась со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой (139) и уступила в двух сетах - 2:6, 4:6.

Сегодня свои первые матчи проводят еще две белоруски: Александра Саснович (32) против румынки Симоны Халеп (7), Виктория Азаренко (40) - против француженки Ализе Корне (51).

Завтра соперницей Веры Лапко будет китайская теннисистка Ван Цян (15).

Третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится 14 июля. В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов.

Источник: БЕЛТА.

