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Арина Соболенко проиграла 139-й ракетке мира в первом круге Уимблдона
01.07.2019 16:53 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Первой из четырех белорусских участниц одиночного разряда в борьбу вступила Арина Соболенко (11-й номер рейтинга WTA). В поединке 1/64 финала одиночного разряда она встречалась со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой (139) и уступила в двух сетах - 2:6, 4:6.
Сегодня свои первые матчи проводят еще две белоруски: Александра Саснович (32) против румынки Симоны Халеп (7), Виктория Азаренко (40) - против француженки Ализе Корне (51).
Завтра соперницей Веры Лапко будет китайская теннисистка Ван Цян (15).
Третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится 14 июля. В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов.
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В поединке 1/64 финала одиночного разряда Арина Соболенко встречалась со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой (139) и уступила в двух сетах - 2:6, 4:6.
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