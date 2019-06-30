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Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне "В"

01.07.2019 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне "В"
Фото из открытых источников

Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси.

"Рейтинговое агентство 28 июня подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный", - говорится в сообщении.

Также отмечены снижение уровня государственного долга, сокращение инфляции, рост золотовалютных резервов, безукоризненная история погашения задолженности суверена.

Кроме того, агентство подтвердило рейтинг еврооблигаций Беларуси на уровне "B".

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне "В" со стабильным прогнозом.
 
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