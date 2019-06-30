Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси.

"Рейтинговое агентство 28 июня подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный", - говорится в сообщении.

Также отмечены снижение уровня государственного долга, сокращение инфляции, рост золотовалютных резервов, безукоризненная история погашения задолженности суверена.

Кроме того, агентство подтвердило рейтинг еврооблигаций Беларуси на уровне "B".

Источник: БЕЛТА.

