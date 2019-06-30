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В «Великом камне» создадут институт искусственного интеллекта
01.07.2019 16:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 4esnok.by
Документ о создании такого НИИ был подписан сегодня во время первого Форума по искусственному интеллекту, проходящего в индустриальном парке.
Меморандум о создании научно-исследовательского института искусственного интеллекта был подписан компанией International Intelligent Machines Co. Ltd и Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси, передает БЕЛТА.
НИИ будет расположен в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".
Меморандум определяет этапы создания института. Кроме того, в нем содержится ряд направлений совместной работы китайской и белорусской сторон, связанных с интеллектуальной робототехникой, навигацией роботов, системами интеллектуального видения, речевыми интерфейсами.
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Документ о создании такого НИИ был подписан сегодня во время первого Форума по искусственному интеллекту, проходящего в индустриальном парке.
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