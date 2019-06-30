Streekoza'19: фото, результаты

29 июня в Дзержинске состоялся очередной фестиваль уличной культуры Streekoza'19.
29 июня на центральной площади города в 11 раз прошел фестиваль уличной культуры Streekoza'19. Погода благоволила, и множество спортивных парней и девушек схлестнулись за право быть лучшими в стритболе.
Но, разумеется, не только. Также на сцене себя попробовали в джеме начинающие би-бои из школы брейк-данса New level под руководством Ксеневича Дениса. Судил все это приглашенный гость из команды Street Masers би-бой Корецкий.
Ну, и давайте к результатам.
29 июня на центральной площади города в 11 раз прошел фестиваль уличной культуры Streekoza'19. Погода благоволила, и множество спортивных парней и девушек схлестнулись за право быть лучшими в стритболе.
Но, разумеется, не только. Также на сцене себя попробовали в джеме начинающие би-бои из школы брейк-данса New level под руководством Ксеневича Дениса. Судил все это приглашенный гость из команды Street Masers би-бой Корецкий.
Ну, и давайте к результатам.
I-Basket — победитель Streekoza'19 среди мужчин.
В напряжённой борьбе парни вырвали победу у «Чудаков» — 20:18 Финал получился очень ярким.
Состав победителей:
1. Сергей Тульсков;
2. Юра Черепанов;
3. Женя Сугоняко;
4. Андрей Цывинский.
«Ястребы» — победители Streekoza'19 среди девушек.
В финале они обыграли команду «Ассоль» со счётом 21-14.
Состав команды:
1. Мария Ануфриенко;
2. Дарья Строк;
3. Анастасия Чайка;
4. Екатерина Лужацкая.
«Unity» — победитель Streekoza в категории U-15/
В финале ребята обыграли «Mr.Magic — young squad» — 21:10. С
Состав команды:
1. Валентин Кулевцов;
2. Артём Ламанович;
3. Андрей Бобков;
4. Клим Аверкин.