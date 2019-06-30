Streekoza'19: фото, результаты

Источник материала: Новости Дзержинска

29 июня в Дзержинске состоялся очередной фестиваль уличной культуры Streekoza'19.

29 июня на центральной площади города в 11 раз прошел фестиваль уличной культуры Streekoza'19. Погода благоволила, и множество спортивных парней и девушек схлестнулись за право быть лучшими в стритболе.













Но, разумеется, не только. Также на сцене себя попробовали в джеме начинающие би-бои из школы брейк-данса New level под руководством Ксеневича Дениса. Судил все это приглашенный гость из команды Street Masers би-бой Корецкий.













Ну, и давайте к результатам.

29 июня на центральной площади города в 11 раз прошел фестиваль уличной культуры Streekoza'19. Погода благоволила, и множество спортивных парней и девушек схлестнулись за право быть лучшими в стритболе.

Но, разумеется, не только. Также на сцене себя попробовали в джеме начинающие би-бои из школы брейк-данса New level под руководством Ксеневича Дениса. Судил все это приглашенный гость из команды Street Masers би-бой Корецкий.

Ну, и давайте к результатам.

I-Basket — победитель Streekoza'19 среди мужчин.

В напряжённой борьбе парни вырвали победу у «Чудаков» — 20:18 Финал получился очень ярким.

Состав победителей:

1. Сергей Тульсков;

2. Юра Черепанов;

3. Женя Сугоняко;

4. Андрей Цывинский.





«Ястребы» — победители Streekoza'19 среди девушек.

В финале они обыграли команду «Ассоль» со счётом 21-14.

Состав команды:

1. Мария Ануфриенко;

2. Дарья Строк;

3. Анастасия Чайка;

4. Екатерина Лужацкая.





«Unity» — победитель Streekoza в категории U-15/

В финале ребята обыграли «Mr.Magic — young squad» — 21:10. С

Состав команды:

1. Валентин Кулевцов;

2. Артём Ламанович;

3. Андрей Бобков;

4. Клим Аверкин.





