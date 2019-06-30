Квест-игра «Первый спасатель на деревне» прошел в д. Крыштафово Дзержинского района

Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой Родины» спасатели Дзержинщины провели профилактическое мероприятие в виде квест-игры «Первый спасатель на деревне»

В начале мероприятия перед жителями д Крыштафово Демидовичского сельского Совета с приветственным словом выступила инспектор группы пропаганды и обучения Алеся Смусенок, которая пригласила всех желающих принять участие в квест-игре.

Принимали участие в квесте все желающие. Для победы необходимо было преодолеть 10 испытаний: «установка АПИ», «Озеро ртути», «Печка», «Вызов службы спасения», «Проверка знаний» и многие другие.

На первом этапе - «АПИ» - участникам нужно было правильно установить пожарный извещатель и проверить его работоспособность. На втором этапе квест-игры участники должны были продемонстрировать, как действовать, если обнаружили ртуть или разбился градусник. Указывали на макете печи все нарушения участники на площадке «Печка». На площадке «Вызов службы спасения» участникам нужно было проявить свои знания в названии всех номеров службы спасения,а потом правильно вызвать службу спасения по телефону.

Победители, участники прошедшие испытания, были награждены полезными и очень нужными предметами – автономными пожарными извещателями.

Завершилось мероприятие показательным демонстрацией аварийно-спасательного оборудования и подачей воды и пены.

























