Из БГУ уволили доцента. Он заметил, как завкафедрой подделал подпись в ведомости

Источник материала: KYKY

Сегодня, 1 июля, из БГУ уволили доцента Ивана Пляхимовича. Издание «Наша Нива» рассказало о подробностях этого случая и о том, почему это гораздо более важно, чем может показаться на первый взгляд.

В чем дело?

До 2016 года Иван преподавал конституционное право. Позже курс у него отобрали: студенты предположили, что это было связано с его книгой «Комментарий к Конституции Республики Беларусь», в которой педагог приводил примеры того, как в нашей стране нарушается Конституция. Тогда же в вузе появились слухи о том, что мужчину хотят уволить. В прошлом году учащиеся юрфака провели сбор подписей и направили ректору БГУ обращение в поддержку Пляхимовича, и дело, казалось, утихло.

Но пару месяцев спустя Иван обнаружил , что заведующий кафедрой Григорий Василевич подделал зачетную ведомость в пользу студента, чей родственник работает на кафедре теории государства и права. Василевич якобы случайно пролил на документ кофе, а позже надпись напротив фамилии учащегося изменилась: «зачтено» вместо «не зачтено». Сам заведующий эту теорию опровергнул, заявив, что лишь исправил техническую ошибку.

Ивану так не показалось. Он был убежден в том, что его выживали с юрфака. Преподаватель обратился с жалобой к ректору, но это посчитали дисциплинарным проступком. Суть в том, что ректор принимает только раз в месяц, а назначенное время совпало с лекцией Пляхимовича. Он договорился с коллегой о замене, из-за чего на него составили докладную. Хотя, со слов педагога, замена с занятиями – частое явление в работе сотрудника университета.

Что в итоге?

Юрфак БГУ подготовил заявление, согласно которому, на преподавателя не раз жаловались студенты и родители, они требовали, чтобы его исключили из образовательного процесса. Как ни странно, в беседах с журналистами «Нашей Нивы» учащиеся отзывались о нем в другом ключе: многие соглашались, что Пляхимович – тот преподаватель, из-за которого не жаль поступать на специальность. Приказом ректора Ивана лишили должности из-за истечения срока, но продлить контракт не предложили. Беларус написал заявление в милицию о подделке ведомости и необходимости расследования действий его бывших руководителей. Последнее уже проводится, но чем закончится дело – пока неясно.