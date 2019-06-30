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Горная гонка Пайкс Пик: Bentley установила новый рекорд среди серийных автомобилей

01.07.2019 16:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Двухдверка» Bentley Continental GT под управлением новозеландского гонщика Риса Миллена записала на свой счет новый рекорд прохождения 20-километровой трассы Пайкс Пик в Скалистых горах.


Легендарные американские соревнования по скоростному подъему на гору Пайкс Пик проводятся с 1916 года, а в прошлом году специально подготовленный электрический прототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил рекорд прохождения горной трассы в абсолютном зачете, проехав ее менее чем за 8 минут. Купе Bentley Continental GT с 635-сильным битурбо-мотором W12 6.0 в минувшее воскресенье проехало знаменитую трассу за 10 минут 18,488 секунды — и это новый рекорд среди серийных автомобилей. По серпантину купе ехало со средней скоростью 112,6 км/ч.


Предыдущее достижение в этой категории на Пайкс Пик принадлежало спорткару Porsche 911 Turbo S, в 2015 году прошедший трассу на 8,408 секунды хуже нового результата Bentley. К слову, для Bentley новый рекорд по подъему на холм стал прекрасным подарком к столетнему юбилею британской компании, который отмечается в этом году.


В прошлом году тот же Рис Миллен установил рекорд Пайкс Пика среди серийных кроссоверов: за рулем Bentley Bentayga на вершину 20-километрового подъема, насчитывающего 156 поворотов, новозеландец поднялся за 10 минут 49,9 секунды.

 
 
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«Двухдверка» Bentley Continental GT под управлением новозеландского гонщика Риса Миллена записала на свой счет новый рекорд прохождения 20-километровой трассы Пайкс Пик в...
 
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