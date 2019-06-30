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Под Минском дерево упало на трассу М2, заблокировав движение в направлении столицы
Источник материала: Tut.by
Дерево упало на трассу М2 Минск — Национальный аэропорт «Минск» вблизи деревни Королев Стан. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
На трассе М2 под Минском от порыва ветра сломалось дерево и упало прямо на дорогу. Все полосы в направлении столицы оказались заблокированы. Водители объезжают препятствие по разделительной полосе.
Напомним, на вторую половину понедельника из-за гроз и усиления ветра синоптики
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На вторую половину понедельника из-за гроз и усиления ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности по западу республики и в Минске.
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