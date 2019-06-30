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От 10 рублей. Волонтеры продают форму с Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Еще до завершения II Европейских игр волонтеры минского спортивного форума начали выставлять на продажу свою форму. После церемонии закрытия предложений стало еще больше.
Никакой единой рыночной цены у формы нет. Ее продают за суммы от 10 до 200 рублей. В комплекте у волонтеров были поло, шорты, кепки, куртки, кроссовки, рюкзаки, часы. К слову, обувь на продажу почти никто не выставляет. А вот рюкзаки и часы найти можно без проблем.
Интересно, что среди объявлений есть и пиджак, в котором выходили на церемонию открытия тренеры, официальные лица и спортсмены. Его стоимость составляет 150 рублей.
Напомним, что на II Европейских играх было задействовано более восьми тысяч волонтеров. Форму они получили от организаторов бесплатно. Каждый комплект стоил около 500 долларов, а суммарно на нее было потрачено 360 тысяч долларов.
На церемонии закрытия Игр волонтеров поблагодарил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что распорядился составить банк данных волонтерского движения.
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Еще до завершения II Европейских игр волонтеры минского спортивного форума начали выставлять на продажу свою форму. После церемонии закрытия предложений стало еще...
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