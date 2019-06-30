От 10 рублей. Волонтеры продают форму с Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Еще до завершения II Европейских игр волонтеры минского спортивного форума начали выставлять на продажу свою форму. После церемонии закрытия предложений стало еще больше.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Никакой единой рыночной цены у формы нет. Ее продают за суммы от 10 до 200 рублей. В комплекте у волонтеров были поло, шорты, кепки, куртки, кроссовки, рюкзаки, часы. К слову, обувь на продажу почти никто не выставляет. А вот рюкзаки и часы найти можно без проблем.

Интересно, что среди объявлений есть и пиджак, в котором выходили на церемонию открытия тренеры, официальные лица и спортсмены. Его стоимость составляет 150 рублей.

Напомним, что на II Европейских играх было задействовано более восьми тысяч волонтеров. Форму они получили от организаторов бесплатно. Каждый комплект стоил около 500 долларов, а суммарно на нее было потрачено 360 тысяч долларов.

На церемонии закрытия Игр волонтеров поблагодарил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что распорядился составить банк данных волонтерского движения.