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Туристов принудят покупать страховку при въезде в Таиланд

01.07.2019 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Принудительную страховку от несчастных случаев в этом году могут ввести в Таиланде для всех туристов, въезжающих в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приобрести полис путешественники смогут на паспортном контроле, а ее стоимость не превысит 1 доллара.

Туристов принудят покупать страховку при въезде в Таиланд

На такой шаг власти решили пойти в связи с ростом притока туристов. Уже в этом году число иностранцев, посетивших Таиланд, превысит 40 миллионов человек. Кроме того, если раньше люди предпочитали приобретать путевки у туроператоров, где им сразу предлагали оформить страховой полис, то сейчас все большее число туристов путешествует самостоятельно, бронируя перелеты и отели с помощью интернета.

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Новости Таиланда. Принудительную страховку от несчастных случаев в этом году могут ввести в Таиланде для всех туристов, въезжающих в страну, сообщили в программе...
 
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