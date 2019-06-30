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«Это знание – та самая благодатная почва». Корреспондент СТВ присоединился к акции «Беларусь помнит»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По всей Беларуси в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные церемонии возложения цветов к обелискам и памятникам в честь героев Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусы в эти дни приходят не только к крупным мемориальным комплексам и монументам. Без внимания стараются не оставить ни одно воинское захоронение.
Память воинов-освободителей, павших в боях под Гомелем, сегодня почтили в посёлке Чёнки. В братской могиле здесь нашли упокоение почти три тысячи солдат. Все они участники ожесточённых боёв при форсировании реки Сож в Гомельском районе.
Доминик Кузьмич, учащийся средней школы №62 Гомеля:
Присоединился к акции «Беларусь помнит» и телеканал СТВ. Наш гомельский корреспондент Александр Добриян вместе со школьниками возложил цветы к братской могиле.
Александр Добриян, СТВ:
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«Это знание – та самая благодатная почва». Корреспондент СТВ присоединился к акции «Беларусь помнит»
Новости Беларуси. По всей Беларуси в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные церемонии возложения цветов к обелискам...
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