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«Это знание – та самая благодатная почва». Корреспондент СТВ присоединился к акции «Беларусь помнит»

01.07.2019 17:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По всей Беларуси в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные церемонии возложения цветов к обелискам и памятникам в честь героев Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это знание – та самая благодатная почва». Корреспондент СТВ присоединился к акции «Беларусь помнит»

Белорусы в эти дни приходят не только к крупным мемориальным комплексам и монументам. Без внимания стараются не оставить ни одно воинское захоронение.

«Это знание – та самая благодатная почва». Корреспондент СТВ присоединился к акции «Беларусь помнит»

Память воинов-освободителей, павших в боях под Гомелем, сегодня почтили в посёлке Чёнки. В братской могиле здесь нашли упокоение почти три тысячи солдат. Все они участники ожесточённых боёв при форсировании реки Сож в Гомельском районе.

«Это знание – та самая благодатная почва». Корреспондент СТВ присоединился к акции «Беларусь помнит»

Доминик Кузьмич, учащийся средней школы №62 Гомеля:
У меня очень много родственников воевало. Здесь на реке Сож они переправлялись на лодке, чтобы победить немецко-фашистских захватчиков. И я ценю их доброту, труд, то что они знали, что в будущем их внуки и правнуки будут жить в дружбе между всеми народами.

Присоединился к акции «Беларусь помнит» и телеканал СТВ. Наш гомельский корреспондент Александр Добриян вместе со школьниками возложил цветы к братской могиле.

«Это знание – та самая благодатная почва». Корреспондент СТВ присоединился к акции «Беларусь помнит»

Александр Добриян, СТВ:
Для меня очень важно и ответственно бывать в таких местах. Мои родственники также захоронены в братских могилах в Минской, Гомельской областях, поэтому каждый раз, бывая в местах захоронений, вчитываясь в фамилии на надгробиях, чувствую персональную ответственность перед ними за то, как мы живем сегодня. Сегодня каждый школьник знает, какой след оставила та война в истории его семьи. И это знание – та самая благодатная почва, которая позволяет вырастить настоящего гражданина, патриота своей страны.

Люди в материале: Александр Добриян, Доминик Кузьмич
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. По всей Беларуси в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков проходят торжественные церемонии возложения цветов к обелискам...
 
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