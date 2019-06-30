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В Национальном аэропорту «Минск» провожают гостей ІІ Европейских игр

01.07.2019 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тем временем, более 1000 участников II Европейских игр покинут Беларусь 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра в аэропорту их провожают волонтёры.

В Национальном аэропорту «Минск» провожают гостей ІІ Европейских игр

Первый самолёт взял курс на Вену в 5 часов, последними покинут страну азербайджанцы – их рейс отправляется около полуночи.

В Национальном аэропорту «Минск» провожают гостей ІІ Европейских игр

Всего же Беларусь приняла более 4 тысяч спортсменов, но многие возвращались на родину сразу после соревнований.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

Те же, кто остался, были приглашены на церемонию закрытия Игр. Для многих она стала одним из самых ярких событий.

В Национальном аэропорту «Минск» провожают гостей ІІ Европейских игр

Николай Байреков, участник II Европейских игр (Болгария):
На церемонии открытия не были, но церемонию закрытия видели. Там было очень приятно. Там были эффекты все, люди вместе. Это самая большая эмоция, которую можно пережить.

В Национальном аэропорту «Минск» провожают гостей ІІ Европейских игр

Каролина Михальчук, тренер по женскому боксу (Польша):
Очень хорошо все. Мне очень понравилось. Мы заработали одну золотую медаль и две бронзовые, поэтому все понравилось, супер!

В Национальном аэропорту «Минск» провожают гостей ІІ Европейских игр

Миссия волонтёров ещё не окончена. Многие остаются работать в аэропорту вплоть до 3 июля на случай, если кто-то из участников Игр решил остаться и разделить ещё один праздник вместе с белорусами.

Люди в материале: Николай Байреков, Каролина Михальчук
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Тем временем, более 1000 участников II Европейских игр покинут Беларусь 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра в...
 
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