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В Национальном аэропорту «Минск» провожают гостей ІІ Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тем временем, более 1000 участников II Европейских игр покинут Беларусь 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра в аэропорту их провожают волонтёры.
Первый самолёт взял курс на Вену в 5 часов, последними покинут страну азербайджанцы – их рейс отправляется около полуночи.
Всего же Беларусь приняла более 4 тысяч спортсменов, но многие возвращались на родину сразу после соревнований.
Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми
Те же, кто остался, были приглашены на церемонию закрытия Игр. Для многих она стала одним из самых ярких событий.
Николай Байреков, участник II Европейских игр (Болгария):
Каролина Михальчук, тренер по женскому боксу (Польша):
Миссия волонтёров ещё не окончена. Многие остаются работать в аэропорту вплоть до 3 июля на случай, если кто-то из участников Игр решил остаться и разделить ещё один праздник вместе с белорусами.
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Новости Беларуси. Тем временем, более 1000 участников II Европейских игр покинут Беларусь 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра в...
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