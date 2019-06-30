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Стали известны противники белорусок на Уимблдоне

01.07.2019 16:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Начинаются игры основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема» – Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны противники белорусок на Уимблдоне

Свои стартовые матчи проведут все три белоруски. Арина Соболенко сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии, Александра Саснович скрестит ракетку с титулованной и грозной румынкой Симоной Халеп, а экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выйдет на корт против француженки Ализе Корне.

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Новости Беларуси. Начинаются игры основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема» – Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Свои стартовые матчи...
 
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