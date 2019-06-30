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«Мы благодарны за наше настоящее и будущее». Жители Шклова почтили память героев, погибших в ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси.В Шклове школьники и молодёжь принесли цветы к Аллее Героев,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь захоронены красноармейцы, уроженцы Шкловского района, которые погибли, сражаясь за свободу родины во время Великой Отечественной. Комплекс был открыт в 1985 году.
Пять памятников увековечили героев Советского Союза. На аллее установлен танк ИС-3, который участвовал в боевых действиях.
Дмитрий Хританович, житель Шклова:
Лариса Силивестрова, директор Шкловского районного историко-краеведческого музея:
В Шкловском районе 55 воинских захоронений. Мемориальный комплекс «Память» в центре города на братской могиле воинов, погибших при защите и освобождении района, включён в Государственный список историко-культурных ценностей. Здесь увековечены имена 8500 тысячи солдат.
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Новости Беларуси.В Шклове школьники и молодёжь принесли цветы к Аллее Героев,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь захоронены красноармейцы,...
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