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«Мы благодарны за наше настоящее и будущее». Жители Шклова почтили память героев, погибших в ВОВ

01.07.2019 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.В Шклове школьники и молодёжь принесли цветы к Аллее Героев,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы благодарны за наше настоящее и будущее». Жители Шклова почтили память героев, погибших в ВОВ

Здесь захоронены красноармейцы, уроженцы Шкловского района, которые погибли, сражаясь за свободу родины во время Великой Отечественной. Комплекс был открыт в 1985 году.

«Мы благодарны за наше настоящее и будущее». Жители Шклова почтили память героев, погибших в ВОВ

«Мы благодарны за наше настоящее и будущее». Жители Шклова почтили память героев, погибших в ВОВ

Пять памятников увековечили героев Советского Союза. На аллее установлен танк ИС-3, который участвовал в боевых действиях. 

«Мы благодарны за наше настоящее и будущее». Жители Шклова почтили память героев, погибших в ВОВ

Дмитрий Хританович, житель Шклова:
Мне про моего прадеда рассказывает мой папа. Он был в партизанах. Для меня мой прадед – настоящий герой. Мы благодарны тем, кто добывал нам мирное небо. 

«Мы благодарны за наше настоящее и будущее». Жители Шклова почтили память героев, погибших в ВОВ

Лариса Силивестрова, директор Шкловского районного историко-краеведческого музея:
Священное место для Шкловчан. Мы его помним, чтим. Всегда горит Вечный огонь, есть живые цветы. Шкловчане приходят сюда на праздники, на митинги. Мы приходим сюда, чтобы увековечить память тех, кому мы благодарны за наше настоящее и будущее.

«Мы благодарны за наше настоящее и будущее». Жители Шклова почтили память героев, погибших в ВОВ

В Шкловском районе 55 воинских захоронений. Мемориальный комплекс «Память» в центре города на братской могиле воинов, погибших при защите и освобождении района, включён в Государственный список историко-культурных ценностей. Здесь увековечены имена 8500 тысячи солдат.

Люди в материале: Лариса Силивестрова, Дмитрий Хританович
 
 
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Новости Беларуси.В Шклове школьники и молодёжь принесли цветы к Аллее Героев,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь захоронены красноармейцы,...
 
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