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В Вильнюсе задержали минчанина, обманувшего нескольких белорусов на 100 тысяч долларов

01.07.2019 17:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Вильнюсе задержали минчанина, обманувшего нескольких белорусов на 100 тысяч долларов

фото: mvd.gov.by

Кроме того, 36-летний Михаил Плышевский, будучи лишенным родительских прав, похитил дочь, предоставив в компетентные органы поддельное согласие матери на выезд дочери за границу.

Задержание 36-летнего минчанина Михаила Плышевского в Вильнюсе стало успешным завершением совместной спецоперации сотрудников ГУБОПиК МВД Беларуси и Бюро криминальной полиции Литвы, сообщили в пресс-службе белорусского министерства.

В МВД пояснили, что Плышевский причастен к совершению мошенничества в особо крупном размере. Он обманул как минимум семь человек, завладел их деньгами на сумму около 100 тыс. долларов. По оперативным сведениям, минчанин также может входить в состав преступного синдиката, который занимается хищением финансовых средств с банковских счетов жителей Евросоюза.

Во время задержания Плышевского с ним незаконно находилась его малолетняя дочь, которую в Беларуси разыскивала мать. В связи с этим девочка была объявлена в международный розыск.

Известно, что отец лишен родительских прав, и чтобы забрать ребенка с собой, он предоставил в компетентные органы поддельное согласие матери на выезд дочери за границу.

Обвиняемый скрывался в России, ОАЭ, Индонезии, Турции, Франции, Украине и странах Балтии. В этих странах мужчина не имел постоянного места жительства и работы, использовал деньги, добытые преступным путем. При этом ребенку не оказывалось надлежащее медицинское обслуживание и уход.

Сейчас Плышевский водворен в СИЗО, решается вопрос об его экстрадиции. Его дочь – в службе по защите прав ребенка в Вильнюсе. В ближайшее время она вернется в Минск к матери.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, 36-летний Михаил Плышевский, будучи лишенным родительских прав, похитил дочь, предоставив в компетентные органы поддельное согласие матери на выезд...
 
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