Саснович проиграла Халеп в первом раунде Уимблдона. Во второй партии у Саши был сетбол

Источник материала: Tut.by

Белоруска Александра Саснович была близка к тому, чтобы перевести встречу с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп в третий сет, однако в завершении поединка Халеп выиграла одиннадцать розыгрышей подряд. Счет в матче — 4:6, 5:7 не в пользу Саснович.



Фото: Reuters

Поединок против Симоны Халеп (7 WTA), которая начинала год в качестве первой ракетки мира, стартовал для Александры Саснович (35 WTA) с нереализованного гейма на подаче. Этого преимущества Халеп хватило для успеха в первом сете — 6:4.

Стоит отдать Саше должное, ведь она боролась. В шестом гейме заработала первые брейк-пойнты, да и в целом действовала разнообразно. Заставляла Симону бегать к сетке, удивляла ее свечками и вынуждала обороняться при игре на задней линии, в чем, впрочем, Халеп хороша. Несколько напряженных розыгрышей показали, что Симона готова к давлению. В решающие моменты она перехватывала инициативу и переводила мяч вдоль боковой линии.

В перерыве между сетами Халеп потребовалась медицинская помощь. Ей затейпировали голеностоп левой ноги, а позже врач проверил состояние колена и бедра.



Фото: Reuters

В первом гейме второй партии Халеп вновь оформила брейк. На этот раз Саснович не позволила сопернице оторваться в счете и после третьего гейма захватила лидерство — впервые в матче. Затем Саша взяла пятый и седьмой гейм «под ноль», а в шестом — отыграла тройной брейк-пойнт и в ситуации «больше» выиграла розыгрыш красивым обводящим ударом. В десятом гейме Саснович добралась до сетбола, однако, увы, пробила в сетку. Следующие десять очков также остались за Халеп.

Итог поединка, который длился 1 час и 41 минуту, — победа Халеп со счетом 6:4, 7:5.

Статистика матча Саснович — Халеп Попадание первой подачи: 63% — 63%

Выигрыш первой подачи: 57% — 57%

Выигрыш второй подачи: 52% — 70%

Эйсы: 0 — 3

Двойные ошибки: 1 — 0

Виннеры: 11 — 17

Невынужденные ошибки: 34 − 16

Реализация брейк-пойнтов: 29% (2 из 7) — 36% (4 из 11)

Все выигранные очки: 68 — 80

Отметим, что это пятое поражение Александры Саснович подряд в первых раундах крупных турниров. В прошлом году она стартовала на Уимблдоне с победы над главным фаворитом турнира и двукратной чемпионкой Уимблдона чешкой Петрой Квитовой.