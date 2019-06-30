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Минск приносит самую большую прибыль от иностранных туристов

01.07.2019 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минск обеспечивает более половины поступлений в области туризма в общем объеме страны.

Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной на встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили.

Объем экспорта туристических услуг Минска в 2018 году составил 121,9 млн долларов, темп роста к предыдущему году - 113%. Удельный вес Минска в общем объеме экспорта туруслуг достиг 54,3%, пишет БЕЛТА.

"Большую часть поступлений в области туризма обеспечивает именно Минск. Это площадка для многих мероприятий и в программе комбинированных туров обязательный пункт для посещения", - отметил Михаил Портной.

В этом году интерес к белорусской столице со стороны зарубежных гостей продолжил расти. Объем экспорта туруслуг в январе-апреле достиг 37,2 млн долларов, таким образом удельный вес Минска в общереспубликанском показателе - 58,3%.


Туристическую деятельность в столице осуществляют 736 организаций. Разработано более 70 экскурсионных маршрутов. Спектр услуг постоянно расширяется, действует программа "Карта гостя". Работают инфоточки, в которых гостям предложен ассортимент разнообразной сувенирной и печатной продукции о туристическом потенциале города. Круглый год, но особенно в летний сезон, радует своей насыщенностью программа культурных, развлекательных, спортивно-массовых мероприятий.

Замминистра также подчеркнул важность взаимодействия со Всемирной туристской организации на экспертном уровне. Содействие в разработке стратегии развития отрасли до 2035 года также было бы очень полезно.

По словам Михаила Портного, Минску не в новинку принимать мероприятия в сфере туризма. В 2017 году, например, здесь состоялась всемирная конференция по брендингу.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск обеспечивает более половины поступлений в области туризма в общем объеме страны.
 
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